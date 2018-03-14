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Dün babasıyla hayvan otlatırken kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı

Bolu'nun Kıbrısçık ilçesinde dün babasıyla hayvan otlattığı sırada kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Bahadır, kanyonda ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Dokumacılar köyü Kölekayası mevkisinde babası Davut Bahadır ile küçükbaş hayvan otlatmaya giden 15 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi Mehmet Bahadır, bir süre sonra hayvanları toparlamak için gittiği Kesler bayırı mevkisinde ortadan kayboldu.
 
Yanından uzaklaşan oğlunun uzun süre gelmemesi üzerine Davut Bahadır, köylülere, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ve köylüler, çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlattı.
 
Yapılan çalışma sonuç vermeyince aramalara sabah yeniden başlandı.
 
Aramalara katılan köylüler, Mehmet Bahadır'ın cansız bedenini, kaybolduğu mevkinin alt tarafında yer alan yaklaşık 50 metre derinlikteki Dokumacılar Kanyonu'nda buldu.
 
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bahadır'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

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