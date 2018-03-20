Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dünyanın en iyi öğretmeni İngiliz Andria Zafirakou 

Samsun’un Ayvacık ilçesinde bir anaokulunda görev yapan Nurten Akkuş’un da finale kaldığı Global Teacher Prize / Küresel Öğretmen Ödülü’nü İngiltere’nin en sorunlu bölgelerinden birinde görev yapan Andria Zafirakou kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Londra’daki Alperton Community Okulu’nda güzel sanatlar öğretmeni olan Zafirakou, öğrencilerine 35 farklı dilde selamlamayı öğreterek tüm dünyadaki eğitim camiasının dikkatini çekti. Varkey Gems Vakfı tarafından Dubai’de düzenlenen törende finale kalan diğer 10 öğretmenle birlikte sahneye çıkan 39 yaşındaki Zafirakou bir milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. Törende konuşan Zafirakou “Benim işim ders sonlanınca bitmiyor” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA