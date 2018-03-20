Dünyanın en iyi öğretmeni İngiliz Andria Zafirakou 

Londra’daki Alperton Community Okulu’nda güzel sanatlar öğretmeni olan Zafirakou, öğrencilerine 35 farklı dilde selamlamayı öğreterek tüm dünyadaki eğitim camiasının dikkatini çekti. Varkey Gems Vakfı tarafından Dubai’de düzenlenen törende finale kalan diğer 10 öğretmenle birlikte sahneye çıkan 39 yaşındaki Zafirakou bir milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. Törende konuşan Zafirakou “Benim işim ders sonlanınca bitmiyor” dedi.