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Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Dünyanın en yaşlı insanı Nabi Tajima, Japonya'nın güneyinde 117 yaşında hayatını kaybetti.

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Kagoşima'ya bağlı Kikai kent yönetimi yetkilisi, ocak ayından bu yana hastanede yatan Tajima'nın dün akşam hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Jamaikalı Violet Brown'ın 7 ay önce yine 117 yaşında ölmesinin ardından dünyanın en yaşlı insanıunvanını kazanan Tajima, 4 Ağustos 1900 doğumluydu. 

Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu, Tajima'nın ölümü üzerine 116 yaşındaki Japon kadın Çiyo Yoşida'nın dünyanın en yaşlı insanı olduğunu açıkladı.

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