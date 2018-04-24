E Devlet giriş E Devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır

E Devlet giriş ekranı haberimizde yer almaktadır. E Devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır? E-Devlet uygulaması 35 milyondan fazla kullanıcıya ve 2500’den fazla hizmete sahiptir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bölümünden ya da ana sayfada bulunan arama kutucuğundan istenilen hizmete ulaşılarak işlem gerçekleştirilebilir. E-Devlet ile hava tahmini sorgulamadan tapu bilgisi sorgulamaya, öğrenci belgesi sorgulamadan trafik cezası sorgulamaya kadar birçok kuruma ait hizmetler için işlem yapılabilir. 2018 yılının sonuna kadar bütün kurum ve kuruluşlar tarafından verilen hizmetlerin E-Devlet üzerinden yapılabilmesi hedefleniyor. E devlet şifresini şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

PEKİ ŞİFRE UNUTULURSA NELER YAPILMALI?

Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.

Daha önce cep telefonu ve e-posta doğrulaması yapmış iseniz e-Devlet Kapısı Şifre ve Güvenlik Ayarlarım bölümünden:

Sadece PTT şubelerinden yeni şifre zarfı alarak

Cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek

Cep telefonuma gelecek kodu girerek

Seçeneklerinden birini işaretleyip şifre yenileme yöntemlerinden birini belirleyebilirsiniz. Giriş alanındaki şifremi unuttum seçeneği ile şifrenizi yenileyebilir, yeni şifre belirleyebilirsiniz. 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.

E-DEVLET İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

E-Devlet, 2500’e yakın hizmet için işlem yapılması için imkan sağlar. Uygulamaya ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet eklemeleri de yapılır. Kullanıcılar tarafından en fazla işlem yapılan kurumların başında; Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı gelir.

E-Devlet ile en fazla yapılan işlemler; SGK Hizmet dökümü sorgulama, vergi borcu, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, hava tahmini, günlük döviz, mahkeme dava dosyası sorgulamadır. Bunların dışında; elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için taşıma işlemleri de yapılabilir. Sorgulama sonrasında belge gereken hizmetler için yazıcıdan çıktı da alınabilir. olarak da alım yapılabilir.