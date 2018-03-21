E devlet SGK hizmet dökümü sorgulama SGK sorgulama nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü, turkiye.gov.tr internet sitesinden e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak alınır. Kullanıcılar giriş için e-Devlet şifresi dışında; T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-İmza ve internet bankacılığı seçeneklerini kullanabilir. e-Devlet şifresi olmayanlar, PTT şubelerinden yeni bir şifre alabilirler. Şifre, kapalı zarfın içinde 2 Türk Lirası ücret karşılığında kullanıcılara verilir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’’ menüsünden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü bağlantılarıyla SGK Hizmet dökümü sorgulaması yapılabilir. Bunun dışında, ana sayfada bulunan arama kutucuğuna ‘’SGK hizmet dökümü ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’’ yazılarak da işlem yapılabilir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

SGK hizmet dökümü, sigortalı kişilerin bağlı bulunan yere göre 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü olarak ayrılır. Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı olanlar 4A hizmet dökümü, Bağ-Kur’a bağlı olanlar 4B hizmet dökümü ve Emekli Sandığı’na bağlı olanlar da 4C hizmet dökümü belgesi alabilirler.

SGK hizmet dökümünde yer alan bilgiler;

- Sigortalıya ait temel bilgiler

- Sigortalının çalıştığı gün sayısı

- Primlerin ödeme tarihleri

- İlk defa girilen işin giriş ve çıkış tarihleri

- Hangi aylarda sigortanın ödendiği bilgisi

- Çalışılan şirket bilgileri

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK hizmet dökümü, turkiye.gov.tr internet sitesinden e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak alınır. Kullanıcılar giriş için e-Devlet şifresi dışında; T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-İmza ve internet bankacılığı seçeneklerini kullanabilir. e-Devlet şifresi olmayanlar ise, PTT şubelerinden yeni bir şifre temin edebilirler. Şifre, kapalı zarfın içerisinde 2 Türk Lirası ücret karşılığında kullanıcılara verilir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’’ menüsünden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü bağlantılarıyla SGK Hizmet dökümü sorgulaması yapılabilir. Bunun dışında, ana sayfada bulunan arama kutucuğuna ‘’SGK hizmet dökümü ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’’ yazılarak da işlem yapılabilir.

e-Devlet’te en fazla yapılan işlem, SGK hizmet dökümü sorgulamadır. Uygulama üzerinden banka ve adres değişiklikleri de yapılabilir. Borç durumu ve emekli aylığı bilgisi öğrenilebilir.

Bu bilgiler dışında; optik ve cam çerçeve bilgileri, muayene katılım payı, ilaç kullanım süresi gibi bilgiler de sorgulanarak öğrenilebilir.

SGK-SSK Hizmet Dökümü Nedir?

SGK’ ya bağlı olan bireylerin kendilerine ait sigorta ve prim bilgilerini bulabileceği belgeye hizmet dökümü denilmektedir. Hizmet döküm belgesi üzerinde temel sigorta bilgileri yer almaktadır. Temel sigorta bilgiler dışında bireyin sigortalı olarak çalışmış olduğu günlerin sayısı, işe giriş ve çıkış tarihleri, iş içinde alınan görev ve çalışılan şirketin kurumsal bilgileri yer almaktadır. SGK hizmet dökümü ile ayrıca kıdem hesaplama ve ikramiye hesaplama gibi işlemlerde gerçekleştirilmektedir. Vize alma süreci veya mahkeme gibi resmi kurumlarda da hizmet dökümü belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. e-Devlet Hizmet Döküm Belgesi Nasıl Alınır? e-Devlet üzerinden hizmet dökümü belgesi almak için, T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile birlikte sisteme giriş yaptıktan sonra hizmet bölümü altında yer alan seçeneklerden SGK kısmında giriniz. Burada karşınız çıkan seçeneklerden ?? SGK Tescil ve Hizmet?? butonuna tıklayınız. Açılan sayfadan hizmet dökümü belgesine erişim sağlayabilirsiniz. SGK Prim Sorgulama SGK prim borcu sorgulaması yapmak için e-Devlet internet sitesine giriş yapılmalıdır. Giriş işleminin ardından ise Sosyal Güvenlik Kurumu bağlantısına tıklanmalıdır. Burada yer alan seçeneklerden ?? Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama?? sekmesine tıklanmalıdır. Açılan sayfada eğer adınıza prim borcu var ise bu ekranda gözükecektir.