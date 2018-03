e-Okul VBS nasıl giriş yapılır İşte E Okul sınav sonuçları devamsız ve not sorgulama işlemi

e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul VBS'ye nasıl girilir? e-Okul'dan neler sorgulanabilir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına sunduğu ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Okul sistemi aracılığı ile birçok sorgulama işlemi yapılabiliyor. Kullanmak için hiçbir ücret ödenmeyen bu sistemi nasıl kullanacağını bilmeyen vatandaşlar ise internette konu hakkında araştırma yapıyor. Özellikle sınav dönemleri öğrenci ve velilerin rağbet ettiği e-Okul VBS son günlerde yine en çok ziyaret edilen internet sitelerinden oldu. Girdikleri sınavlara ait açıklanan sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler ve velisi oldukları çocukların devamsızlık durumu gibi bilgileri araştırmak isteyen vatandaşlar sisteme adeta akın ediyor. İşte son günlerin merak edilen uygulaması e-Okul VBS giriş ekranı hakkında merak edilenler...



E-OKUL İLE PYBS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?



PYBS için başvurular 12 Mart - 5 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak



Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için 24 Mayıs 2018 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.







PYBS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



Sınav başvurusu; 12 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.



E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.



E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.



Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.







E-OKULDA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?



Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.



E OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİSİ



E Okul aracılığı ile sorgulanabilen hizmetlerden biride devamsızlık durumu öğrenme. Veliller, çocuklarının devamsızlık durumuna sistem üzerinden oldukça kolay bir şekilde erişebilirler. İşte Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre devamsızlık hakkında bilinmesi gerekenler...



Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.



Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olanlar ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.



Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, derslere devam edemeyecek. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam ettirilecek. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi yanında yönetmelik değişikliğiyle, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine de gönderilebilecek.



E-OKUL NEDİR?



E- Okul, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.