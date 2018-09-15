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Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü market sahibini bıçakladı

Konya'da bir kişi, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü market sahibini, buluştuğu parkta bıçakla ağır yaraladı.

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Mustafa A, eşi Fadime A'yı rahatsız ettiği gerekçesiyle evinin yakınındaki marketi işleten Murat K'yi merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gülüzar Sokak'taki parka çağırdı.

Burada ikili arasında başlayan tartışmaya Fadime A'nın kardeşleri Gökhan K. ve Muhammet K. de katılınca olay kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Murat K, Mustafa A. tarafından karnından bıçaklandı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Murat K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerden Muhammed K. ve Gökhan K'yi gözaltına aldı.

Kaçan Mustafa A'nın yakalanmasına çalışılıyor.

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