Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eski sevgilisini sokak ortasında vuran kadın adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eskiden dost hayatı yaşadığı iddia edilen şahısı sokak ortasında vuran kadın, adliyeye sevk edildi. Olayın yaşandığı sokaktaki bir duvarda “sadist kız” yazısı dikkatlerden kaçmadı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi 751 Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Tahsin Ö. isimli bir şahıs ile eskiden dost hayatı yaşadıkları iddia edilen Serap C. İsimli bir kadın arasında sokak ortasında tartışma çıkmıştı. Giderek büyüyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Serap C. tabancasını çıkartarak Tahsin Ö.’ye 4 el ateş etmişti.
 
Sol göğsünden ve sırtından yaralanan Tahsin Ö. kanlar içinde yatarken, Serap C. olay yerinden kaçmış, olay erine 200 metre uzaklıkta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
 
Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tahsin Ö., hemen tedavi altına alınmıştı. Tahsin Ö.’nün hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Serap C. Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslar arasında çıkan tartışmanın Tahsin Ö.’nün Serap C.’ye barışmak istediğini söylemesi üzerine çıktığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA