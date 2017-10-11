Farkında olmadan her yıl 1 kilo tüketiyoruz
İsveç'in Örebro Üniversitesi Bioloji Profesörü Alf Ekblad, meyve ve sebzelerden farkında olmadan 1 kg böcek tükettiğimizi ortaya çıkardı.
Profesör yaptığı açıklamasında bu meyve ve sebzeleri ne kadar yıkarsak yıkayalım ''bütün böcekleri temizlememizin' olanaksız olduğunu vurguladı.
İsveçli profesör, "Böceklerin yapılarında çok yoğun olarak protein mevcut oduğunu her böceği de zararlı olarak görmemiz gerektiğini belirtti.
Ayrıca bazı sineklerin larvaları bol miktarda yağ içeriyor. Bunu örneğin gelecekte kızartmalarda kullanmamız mümkün" diye çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Yapılan araştırmalarda ise 500 gr çilekte 4 adet larva, 100 gram çikolatanın 60 böcek içermesinin normal olduğunu ortaya çıkardı.
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