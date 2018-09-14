Fethiye'deki ada ve koylarda çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ada ve koylarda "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla çevre temizliği yapıldı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği kapsamında, Şövalye Adası, Kızılada, Boncuklu ve Delikli Koyu'nda temizlik çalışmasına 30 gönüllü katıldı.

Teknelerle adalara ve koylara ulaşan gönüllüler, yaklaşık 4 saatte 418 kilogram çöp topladı.

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TURMEPA'da görevli Ersin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyılardan toplanan çöplerin ağırlıkla plastikten oluştuğunu söyledi.

Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyası kapsamında Türkiye dahil yüzden fazla ülkede yüzbinlerce gönüllünün temizlik çalışması yaptığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Denizlerimizi koruyup gelecek nesillere temiz bırakmalıyız. Bir plastiğin doğada çözünmesi 450 yılı buluyor. Temiz çevre bilincini genç nesillere aşılamalıyız. Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası'nda toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor. Kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek, çalışmalar yürütülüyor."

Gönüllülerin topladığı atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.