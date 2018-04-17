Fransız Kraliçesi Brittany'li Anne'in kalbini çaldılar

İngiliz basınında çıkan haberde, içinde iki kez tahta çıkan tek kadın olan Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'nin kalbi olan 16. yüzyıldan kalma altın kutu Fransa'nın Nantes kentindeki Thomas-Dobree müzesinden çalındığı bildirildi. Altın kutunun müzenin penceresinden içeri giren soyguncular tarafından hafta sonu çalındığı bildirildi.

Kraliçe Anne, 1514'te öldüğünde Paris yakınlarındaki Saint Denis'e gömülmüş, ancak kalbi, Brittany şehrine olan sadakatini göstermek için Nantes'deki aile mezarlığında saklanmıştı. Üzerinde dokuz tane zambaktan oluşan bir taç bulunan oval kutu 130 yıldan fazla süredir müzede sergilenmektedir.

Hırsızlık halk arasında öfkeye neden olurken, müzenin hem sahibi hem de müdürü olan Müzenin sahibi ve Loire-Atlantique bölümünün başkanı Philippe Grosvalet yaptığı açıklamada, "Hırsızlar ortak mirasımıza saldırdı ve paha biçilmez değeri olan bir parçayı çaldılar" dedi.