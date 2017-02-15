Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Freni tutmayan bisikletle son sürat iş yerine böyle daldı!

Beyoğlu'nda arkadaşından ödünç aldığı freni çalışmayan bisikletle 13 yaşındaki çocuk bir iş yerine girdi.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yokuş aşağı inen bisiklet öyle bir hıza ulaştı ki, iş yerinin kapısını bile yerinden söktü. O yokuş aşağıya hızla ilerlerken bütün mahalle peşindeydi. 13 yaşındaki Cumali Özgörür kazada yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi

Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi

Hurdalıktan aldığı arabayı bir saray eve çevirdi

Hurdalıktan aldığı arabayı bir saray eve çevirdi

Onları daha önce böyle görmediniz

Onları daha önce böyle görmediniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA