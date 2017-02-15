Freni tutmayan bisikletle son sürat iş yerine böyle daldı!
Beyoğlu'nda arkadaşından ödünç aldığı freni çalışmayan bisikletle 13 yaşındaki çocuk bir iş yerine girdi.
- DHA
Yokuş aşağı inen bisiklet öyle bir hıza ulaştı ki, iş yerinin kapısını bile yerinden söktü. O yokuş aşağıya hızla ilerlerken bütün mahalle peşindeydi. 13 yaşındaki Cumali Özgörür kazada yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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