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Gaziantep'te 4 boynuzlu koyun pazarda kısa sürede alıcı buldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurbanlık pazarına getirilen ve görenleri şaşırtan 4 boynuzlu koyun kısa sürede alıcı buldu.

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İlçede 65 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Şanlı, pazara getirdiği başının sağ ve sol tarafında ikişer boynuzu bulunan koyunu bin 400 liradan sattı.

Hayatında ilk defa böyle bir koyun beslediğini ifade eden Şanlı, "Gerçekten beklediğimin üzerinde ilgi gördü. Keşke bütün koyunlarım böyle olsaydı, hepsini hemen satardım." dedi.

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