Gaziantep'te yol ortasında silahla vurulmuş 2 köpek bulundu

İslahiye ilçesi Hatay Bulvarı'nda 2 köpek tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Kanlar içerisindeki köpeklere, hayvanseverlerin girişimi ile olay yerine gelen Veteriner Yusuf Yıldızgil müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından da tabanca ile vurulduğu tespit edilen köpeklerden biri olay yerinde telef oldu. Telef olan hayvan, olay yerindeki hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından boş bir alana gömüldü.

Yaralı köpeği kurtarmaya çalıştılar

Yaralı köpeğin ise hamile olduğu belirlenirken, hayvanın yaşaması için olay yerindeki vatandaşlar ve görevliler büyük çaba sarf etti. Kan kaybı yaşayan köpeğin üşümemesi için üzeri örtülürken, köpek ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e gönderildi.

Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş Tosun, hayvanlara yapılan işkence ve öldürülmelerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Söylenecek çok şey yok. Bu bir vahşet, resmen vahşet. Ya zehirlenerek ya da silahla vurularak hayvan öldürülüyor, Ya da hayvanlara çeşitli işkenceler yapılıyor. Artık bu köpek ölümlerinden bıktık. Bunların da canı var. Nedir bu hayvanların suçu" diye konuştu.

CAHİDE yetkilileri tarafından tedavi amacıyla Gaziantep'e götürülen hamile köpeğin de telef olduğu belirtildi.