'Genç Türkiye Kongresi'nden muhteşem final

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğünün, Türkiye genelinde 12 bin lise öğrencisinin katılımıyla bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Genç Türkiye Kongresi" etkinliklerinin final programı İstanbul’da yapıldı. Genç zihinlere ulaşmayı hedefleyen ve bu yolla yeni fikirleri desteklemeyi öngören projede, görme engelli bireyler de unutulmadı.

Göremiyorlar ama ışık tutabilirler

Projeye katılım esaslarının yer aldığı resmi internet sitesi www.gencturkiyekongresi.com ve kongreye dair bilgilendirme broşürleri başta olmak üzere tüm materyaller görme engellilere uygun olarak tasarlandı. Bu sayede görme engeli bulunan, ancak aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın temel sorunlarına ışık tutabilecek fikirlerin topluma kazandırılması hedeflendi. Konuyla ilgili konuşan TÜGVA yetkilileri, görme engelli bireyleri de kapsayacak şekilde oluşturulan proje dolayısıyla olumlu dönüşler aldıklarını belirtti. Her yıl benzer tarihlerde gerçekleştirilen kongrenin, önümüzdeki yıllarda da engellilere uyumlu şekilde hazırlanacağı vurgulanırken, görme engelli bireylere katılım çağrısı yapıldı.

Bakan Kılıç: Darbecilerin karşısına gençler çıktı

Dev organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Bakan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, gençlere çeşitli öneri ve tavsiyelerde bulundu. Sosyal medyanın, hayatın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Kılıç, sosyal medyayı kullanmama durumunun söz konusu olamayacağını ancak doğru kullanmak gerektiğini söyledi. 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatan Kılıç, şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz gecesi, bu milletin ihanete uğradığı gece, bu aziz millete, devlete silah çekenler, bomba atanlar karşılarında en önce gençleri buldu. Bu aziz milletin her bir ferdi ülkesi, bayrağı, inancı, mukaddesatı, ailesi söz konusu olduğu zaman candan geçer”.

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ise fikirlerin en değerli hazine olduğunu belirterek, Türk gençliğinin fikirlerini kendi coğrafyasına taşımak isteyen ülkelerin varlığına dikkati çekti.

Emanet, mevcut sistemin gençleri tembelliğe, üretmekten öte tüketmeye özendirdiğini ifade ederek, gençlerin fikirleriyle yeniliklere imza atacağını ve icatlar çıkaracağına inandığını vurguladı.