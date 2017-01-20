Göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyor

Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'nde kış dönemini balıkçı limanı çevresinde geçiren bir leylek, görenleri şaşkına çeviriyor.

BALIKÇILAR BESLİYOR

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün yüzeyinin kısmen donarak buzla kaplanmasının ardından kıyılarda yiyecek sıkıntısı çeken leyleği, bölgedeki balıkçılar, avladıkları balıklarla besliyor.

Kendisine yaklaşan balıkçılardan kaçmayan, önüne atılan balıklarla beslenen leylek, aç kaldığı saatlerde ise buz altından balık avlayanların etrafından gün boyu ayrılmıyor.

SEFERBER OLDULAR

Çiftlik Mahallesi'ndeki balıkçılarından İbrahim Erdoğan, leyleğin hikayesini anlattı.

Ellerindeki fazla balıklarla besledikleri leyleğin, kış dönemi gelip göl donunca kar üzerinde yiyecek bulmada güçlük yaşadığını anlatan Erdoğan, göçebe olarak bilinen konuklarını yaşatabilmek için bölgedeki tüm avcılarla adeta seferber olduklarını söyledi.

"KURT VE TİLKİLERİN KAPMASINDAN KORKUYORUZ"

Leyleği ellerinden geldiğince gözetip kolladıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Beyşehir Gölü donduğu için teknelerimizle göle açılıp balık avlayamıyoruz. Ancak, bugünlerde buzları kırarak altından çıkardığımız ağlara takılan Çin sazanı balığıyla leyleği beslemeye çalışıyoruz. Bu sene göç etmedi, herhalde balıkla besleyince limanı sevdi. Görenlere ilginç geliyor, bizler açısından da çok ilginç aslında. Kışta karın üzerinde bir leylek, görenleri şaşırtıyor ama yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tek endişemiz geceleyin kurt ve tilki gibi vahşi hayvanların kapması. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Bizim limanın artık maskotu haline geldi diyebiliriz."