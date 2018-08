Parçalı güneş tutulması nedir ne zaman saat kaçta izlenecek 2018 Güneş tutulmasının burçlara etkisi nedir

Güneş tutulması ne zaman saat kaçta nereden görülecek 2018 Güneş tutulmasının burçlar üzerindeki etkisi nedir Parçalı Güneş Tutulması için geri sayım başladı. Parçalı Güneş tutulması ne zaman? Güneş Tutulması nedir burçlara etkisi nasıl olacak? Tutulma mı sert Uranüs retrosu mu? 2018 Güneş tutulması saat kaçta nereden görülecek? Güneş tutulmaları astrolojik olarak en önemli göstergelerden biridir. Bu tutulmalar sırasında hayatımızda çok net değişimler olur, adeta 'kadersel' diyebileceğimiz olaylarla karşılaşırız. Bu yılın ilk güneş tutulması 15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. Parçalı güneş tutulması olarak gerçekleşen bu tutulmanın ardından gök olaylarına ilgi duyanlar yılın ikinci tutulmasını beklemeye başladı. Güneş tutulması, 13 Temmuz 2018'de gerçekleşecek ve yine parçalı şekilde gerçekleşecek. Güneş tutulması yine her yerden izlenemeyecek. Bu tutulma Güney Avustralya'dan gözlemlenebilecek. Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucunda yaşanan olay güneş tutulmasıdır. Tutulmada Ay, Güneş'i kısmen yahut tamamen örter ve bu durum Dünya'dan gözlemlenebilir. Tutulmanın olabilmesi için Ay'ın yeni ay evresinde olması, Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. İşte Parçalı Güneş Tutulması ile ilgili merak edilenler

Parçalı Güneş tutulması ne zaman?



Bu yılın üçüncü Güneş tutulması başta da belirttiğimiz gibi 11 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. İlk tutulmanın 15 Şubat ve ikinci tutulmanın ise 13 Temmuz tarihinde gerçekleştiğini not olarak düşelim.



Güneş tutulması, Dünya ile Güneş arasına Ay’ın girmesi ile gerçekleşmesi ile meydana geliyor. Parçalı tutulma ise, Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesi sonucu gerçekleşiyor.



Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi tarafından hazırlanan 2018 Gök Olayları Yıllığı ile bu yıl 3 Güneş ve 2 Ay tutulmasının gerçekleşeceği paylaşılmıştı. 11 Ağustos tarihindeki parçalı tutulma olayı ise bu yılın son tutulması olacak.



Maalesef bu gök olayı, bu defa ülkemizden gözlemlenemeyecek. Gözlemlenebilecek ülkeler ise; Grönland, İzlanda, Rusya ve Moğolistan, Kanada’nın kuzeyi ve Çin ile Kazakistan’ın büyük kısmı olacak. Ay tarafından Güneş’in yüzde 75’lik kısmının örtüleceği tutulma, 8:02 ile 11:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Hafta boyunca 2 önemli göksel olayın etkisindeyiz. İlki Uranüs retrosu ve dolayısıyla Mars-Uranüs sert açısının devamı, ikincisi de Güneş tutulması. Tutulma sonrası deprem beklentisi ise son derece yersiz ve şehir efsanesi denilebilecek türden. Her yıl ortalama 60 kadar deprem olurken 2 kez Güneş tutulması oluyor. Uçak kazaları ve sanatsal gelişmeler bu tutulmanın konusu olabilir. Çocuklarla ve eğlence yaşamıyla ilgili alınacak yeni kararlar, aşka yaklaşımımızdaki değişiklikler hayatımıza renk katabilir. Ancak tutulma sırasında bir çok gezegen retro olacağı için 20 Ağustos dan önce yenilik yapmamakta fayda var.



6 Ağustos – Jüpiter’in Neptün’le dansı dilekleri oldurmak ve iyimserliği korumak konusunda destekleyici. Öte yandan egonun yükseklere tırmanışında düşüş sert olabilir. Mütevazi davranmak kazandıracak.(Güneş-Jüpiter karesi)



7 Ağustos – Venüs-Mars arasındaki uyum cinsel yaşamda, duygu dünyasında ve hedefe ulaşmakta mutluluk verecek. Uranüs Retro harekete başlıyor. Mali konularda zorlukların yaşanacağı, ilişkilerin ilerlemeyeceği, işlerin durağanlaşacağı bu dönemde orijinal fikirler ve spontan gelişmeler de dinlenmeye çekilecek. Sürprizler yerini şok haberlere bırakabilir. Uranüs retrosu 2019 başına kadar devam edecek.



8 Ağustos – Retro Merkür ve Güneşin bir araya gelişi, Jüpiter’le sert bir etkileşim içine girmesi maalesef sonucu çok üzecek kazalara neden olabilir. Hataların hayati önemde olacağı bir gün.



9 Ağustos – Güvensizlik ve sevgisizlik hissi olağan. Venüs-Satürn sert açısı sorgulayan bir aşığı davet ediyor.



10 Ağustos – Uranüs geriliyor ve hem Satürn, hem Mars tarafından tetikleniyor. Terör saldırılarının, kazaların, yeni buluşların zararlarının artacağı bu dönem de, yenilik yerine var olanı yenilemek harika bir fikir olacak.



11 Ağustos – Güneş tutulması Aslan burcunun 18.derecesinde gerçekleşiyor ve söylenenin aksine 1999 yılı tutulmasından tamamen farklı. Tek benzerliği 18 derece Aslan burcu olan tutulmanın etkileri abartılıyor. Zira tutulmaya eşlik eden açıların en güçlüsü Jüpiter-Merkür sert açısı. Sözlerin, yazılanların önemli olacağı tutulma, eski düzeni modernize etmeyi, sevgiyi farklı bir bakış açısıyla incelemeyi, hata yapma olasılığını fark etmeyi, sert ve şok eden olaylar karşısında güçlü durabilmeyi öğretecek.



Güneş tutulması nedir?

Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucunda yaşanan olay güneş tutulmasıdır. Tutulmada Ay, Güneş'i kısmen yahut tamamen örter ve bu durum Dünya'dan gözlemlenebilir. Tutulmanın olabilmesi için Ay'ın yeni ay evresinde olması, Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Parçalı güneş tutulması nedir?

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

Parçalı güneş tutulmasının dışında tam güneş tutulması ve halkalı güneş tutulması da görülmektedir.

Güneş tutulması tarihleri

15 Şubat 2018 - Kuzey Amerika - Parçalı

13 Temmuz 2018 - Güney Avustralya- Parçalı

11 Ağustos 2018 - Kuzey Avrupa - Parçalı

6 Ocak 2019 - Doğu Asya - Parçalı

2 Temmuz 2019 - Kuzey Amerika - Tam

26 Aralık 2019 - Kuzey Asya - Halkalı

21 Haziran 2020 - Kuzey Asya - Halkalı

14 Aralık 2020 - Kuzey Amerika - Tam

30 Nisan 2060 - Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya – Tam

İşte Güneş tutulması ve burçlara etkisi

Güneş Tutulması Türleri



Tam Güneş Tutulması: Ay’ın Güneş’i Dünya’dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş’in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay’ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş’in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.



Halkalı Güneş Tutulması: Ay’ın, Güneş’in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş’i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay’ın çapı, Güneş’in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400’de biridir. Ancak Ay’ın Dünya’ya uzaklığı, Güneş’in uzaklığının yine yaklaşık 400’de biridir. Bu yüzden Ay’ın Dünya’dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya’nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş’i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya’dan halka şeklinde gözlemlenir.



Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.



Parçalı Güneş Tutulması: Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.



GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?



KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)



Yeniay sizin yaratıcılık, hobiler, aşk, flörtler, eğlence, çocuklar ile ilgili yaşam alanlarınızda yeni gelişmeler ve başlangıçlar meydana getirebilir. Cinsel enerjiniz artabilir, tutkulu aşklar ve maceralara yönelebilirsiniz. Hamilelik, doğum, çocuklar ile ilgili kavramlar da önümüzdeki birkaç ay gündeminizde yer alabilir. Hayatınızı değiştirecek sürpriz ve hızlı gelişmelere hazır olun.



BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs)



Yeniay ev, yuva, aile ve ebeveynlerle ilgili konuları öne çıkarabilir. Aile ilişkileriniz güçlenebilir. Evde toplantılar olabilir, misafir ağırlayabilirsiniz. Ebeveynler ile ilgili konular sizi bu ay daha fazla meşgul edebilir. Kalabalık aile organizasyonları, partiler düzenleyebilirsiniz. Ev, emlak, mülk, alım, satım, kiralama, taşınma gibi konularda yeni girişimler söz konusu olabilir.



İKİZLER (22 Mayıs–21 Haziran)



Yeniay eğitim, iletişim ile ilgili fırsatlar, seyahat, tatil ve geziler gündeme gelebilir. Yabancı kültürler ve ülkeler ile bağlantılar artabilir. İşinizin tanıtımı, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, internet çalışmalarına başlayabilirsiniz. Basın, yayın ve medya ile ilgili konularda da girişimlerde bulunabilirsiniz.



YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz)



Yeniay maddi kaynaklarınızla ilgili konuları öne çıkarıyor. Bu dönemde maddi manevi güven duygunuz yükselebilir. Ailenizden maddi destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde lüks ve pahalı ürünler her zamankinden daha fazla dikkatinizi çekebilir. Kişisel bakım, eğlence, konfor için fazla harcama yapabilirsiniz. Finansal durumunuzda hızlı ve sürpriz değişimler olabilir.









KOÇ



Sevgili Koçlar, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Koç burcunda önümüzdeki bir yıllık süreçte ailevi, yuvanız, çocuk sahibi olma veya çocuklarınızla ilgili konularda etkilidir. Şu andaki şartlar güvence-sorumluluk olgularını bir hayli vurguluyor. Ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi. Bütün bu gelişmelerin ardında yatan gerçek, güvence arzusu olacak. Çocuk sahibi olmak, çocuklara yönelik bir alanda çalışmak, farklı bir şeyler yapmak ihtiyacı yine bu tutulmanın özünde yer alıyor. Doğum haritanızda bu tutulmayı destekliyorsa yavaş yavaş bu değişimler gerçekleşecektir. Korkular, hepimizin içinde az veya çok miktarda vardır. İnsan ayağını sağlam yere basmak ister. Tutulmanın işaretleri gösteriyor ki, korkuya kaygıya neden olan durumlar çözüme kavuşacak, farklı bir çıkış yoluyla halledilecek.



BOĞA



Sevgili Boğalar, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Boğa burcunda , önümüzdeki bir yıl içinde çevre değişikliği yoluyla bilginizi, tecrübenizi uygun iş ve alanlarda gösterme fırsatı yakalayacaksınız. Sizi farklı bir gelişme ile ödüllendirecek bu Tutulma, sosyal çevrenin değişimi anlamına geliyor. Yakınlarınız da bundan fayda görebilir. Yaşam şekliniz ve yaşınıza göre, bu değişimler eğitim görmek, eğitim vermek, bilgilenmek, bilginizi ifade etmek, ailelere, kadınlara yönelik işlerde başarılı olmak şeklinde hayat bulur. Bildiğiniz, tanıdığınız ve belki de çok yıllar önce yaşadığınız bir yere tekrar dönüş gibi gelişmeler de görülür. Kardeşlerinizle bağınız güçlenir. Belki de aranızda sorunlar vardı, şimdi bunları çözümlemek kolaylaşır. Bu Tutulmada dikkate değer bir nokta var. Ailevi konularda illaki ben haklıyım, ben ne istersem o olur dememek. Görüş almak, karşılıklı konuşmak, artı ve eksileri hesaba katmaktır. Önünüzde uzun bir yol var. Sabırlı, bilinçli ve mantıklı olursanız kazanırsınız.



İKİZLER



Sevgili İkizler, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, İkizler burcunda , finansal konularda önümüzdeki bir yıllık güvence elde etmek amaçlı gelişim anlamı taşıyor. En rahat olanınız bile, parayı önemseyecek. Paranın gücünün ne kadar çok kapıyı açtığını bilerek hayatını garanti etmek isteyecek. Tutumluluk ikizler için otomatik olarak kıymetli olgu haline gelecek. Bir iş kurmak, işinizi geliştirmek, para kazanmak, yarınları sağlam bir temel üzerine oturtmak arzusu, daha fazla kazanma isteği verecek. Aile işleri, ailenin korunması kollanması, bir yuva kurmak, aileyi büyütmek ve buna yönelik planlar projeler yapılacak. Bu Tutulma doğum haritanızdaki oluşumlarla örtüşüyorsa, yazdığım gelişmeler hayatınızda yavaş yavaş görülmeye başlar. Şimdi bu Tutulmada dikkat edilecek bir nokta var. Herkesi dost sanmamak veya insanların sürekli sizi onaylamalarını, alkışlamalarını beklememek. Siz kendinizden, yaptığınız işten emin misiniz, siz kazandığınızın kıymetini biliyor, ona göre yaşıyor musunuz işte bu önemli. Hayatı bu kadar kasmayın, sürekli endişelerle yaşamı kendinize zehir etmeyin.



YENGEÇ



Sevgili Yengeç, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Yengeç burcunda , önünüzdeki bir yıla yayılan ve yavaş yavaş hayatınızda yerli yerine oturan bir gelişim yoludur. Bundan ilişkiniz veya ilişkiyle alakalı kararlarınız da nasiplenecektir. Onun için yorumunuzdaki olasılıkları geniş bir sürece yayarak bakınız. Öncelikle kişiliğinizde meydana gelecek olumlu yöndeki değişimler, gelişmeler hayata bakışınızı, ideallerinizi, yaşam görüşünüzü, hedeflerinizi yeniden şekillendirmede etkili olacak. Bu etkilenme, kendinize ait kararları verirken geçmişe göre farklılık taşıyabilir. Eskiden hassastınız, belki de sürekli endişeliydiniz. Şimdi ne yaptığınızı bilecek, eğer bir arzunuz, isteğiniz varsa, bunun elde etmek için mücadele edeceksiniz. Doğal olarak bu güven artışı, işinize, ilişkinize yansıyacak. Daha doğru tercihlerin yapılmasını veya mevcut durumun gerçekçi görülmesini sağlayacak. Sorun varsa, çözüm aranacak. Mutluluk varsa, sürekli kılınacak. Evlilik, boşanma veya uzun süredir devam eden ilişkide sorumluluk, güven olguları öne çıkacak. Her şeyden önce siz kendiniz için neyi doğru neyin yanlış olduğunu bileceksiniz. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, finansal anlamda önünüzü görmediğiniz işlere kalkışmamanız, paranızın değerini bilmeniz ve olur olmaz işlere zaman ve para harcamamanızdır.



ASLAN



Sevgili Aslan, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Aslan burcunda önünüzdeki bir yıllık sürecin, sağlık-çalışma hayatı-güvence ve doğru kararların tespitinde önem taşıyacak. Sizi belli bir sınır içinde yaşatan veya yaşamaya mecbur kılan koşulları aşmak için mücadele edeceksiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda pes etmek yerine, ayakta duracak şekilde hayatınızı ele alacaksınız. Bazen hayaller insanı gerçeklerden uzaklaştırır. Şimdi idealler önem taşıyacak. İnandığınız bir yol, dava veya özel konuda kendinize hedef belirleyeceksiniz. Silkelenerek, kendinizi toparlayarak, birey olarak sahip çıkarak ilerlemenin, birilerine güvenip yaşamaktan daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Vücudunuza, kişisel sağlığınıza, görüştüğünüz insanlara dikkat edeceksiniz. Belki bazen zorlanacaksınız. Ancak içgörünüz, sezgileriniz, sağlam kökleriniz, karakteriniz size yoldaşlık edecek. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, iş hayatınızla ilgili konularda agresif tepkilerde bulunmamak. Sakinlikle, mantıkla duruma bakalım.



BAŞAK



Sevgili Başak, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Başak burcunda önünüzdeki bir yıl içinde yaşanacak gelişim ve değişimlerin göstergesidir. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre, aileye dönük plan ve projeler, hedef belirleme, güvence dolu geleceğin kurulması yönünde etkilidir. Toplum hayatında yer almak, başkalarına ışık olacak çalışmalara imza atmak, ailenin büyümesi, gelişmesi yönünde kararlar vermek bu Tutulmanın özünde yer alıyor. Başaklar çok yoruldu biliyorum. Bu Tutulma yavaş yavaş sizi memnun edecek. Net bir şekilde yolunuzu belirleyeceksiniz. O yolda güvenle yürüdüğünüzü, büyüdüğünüz geliştiğinizi görecek ve bunun tadına varacaksınız. Sizi destekleyen aileniz veya yakın dostlarınız olacak. Birey olarak ayaklarınızı sağlam yere basacaksınız. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta. Özellikle bugünlerde, endişeyle, aşırı kaygıyla meselelere yaklaşmamanızdır. Sadece tedbirli dikkatli olun bu kafidir.



TERAZİ



Sevgili Terazi, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Terazi burcunda toplum hayatınızdaki yerinizi ve saygınlığınızı belirlemeniz yolunda bir gelişim basamağının çıkılmasıdır. Önümüzdeki bir yıllık süreçte ailenizin ve kendinizin hedeflerini, rotasını tespit edeceksiniz. Sizin varlığınız, idealleriniz, güvenceniz her şeyden önemli olacak. Öyle bir gelişme yaşanır ki, hem işinizde hem yuvanızda dengeler yerli yerine oturur. Sizin için artık bundan böyle duygular değil, gerçekler ve idealler önemlidir. Duygularınızın sizi etki altına alarak, gereksiz endişelere sürüklemesine izin vermeden, yaşam hedefiniz için canla başla çalışmanızdır. Bireysel anlamda sorumluluk almak çok önemli. İnanmak önemli. Siz öncü bir burçsunuz. İnisiyatif alabilirsiniz. Benim yolum, benim geleceğim, benim amacım önemli diyerek hem iş hem aile hayatınızı dengeli şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu tutulmada dikkat edilecek nokta, finansal konularda geleceğe dönük yatırımlara önem vermektir. Paranızın kıymetini biliniz.



AKREP



Sevgili Akrep, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Akrep burcunda, önümüzdeki bir yıllık süreçte size, yeni bir çevrede yaşamak, iş sahibi olmak, kendinizi kabul ettirmek yönünde kuvvet kazandırıyor. Yaşam şeklinize ve yaşınıza göre, bir proje hazırlamak, ailelere rehberlik etmek, yüksek lisans yapmak, üniversiteye başlamak, tez hazırlamak, uluslar arası projede yer almak gibi olumlu gelişmeler yaşatır. Kendinizi yepyeni bir hayata hazırlarsınız. Felsefeniz, fikirleriniz ve duruşunuzla saygınlık kazanırsınız. Tecrübe edinirsiniz, bildiğiniz bir alanda söz sahibi olursunuz. Yurtdışında ve başka bir şehirde, çevrede yaşayan biriyle tanışırsınız. Evlenirsiniz, ev kurarsınız. Vatanınız, toprağınız, bayrağınızı gibi milli duygulara daha fazla önem verirsiniz. İnsanlara rehberlik edersiniz. Bu Tutulmada dikkat edilecek nokta, bugünlerde iş ve ilişkinizle ilgili değişimleri akıllıca gözden geçirmenizdir. Hiçbir işinizi oldubittiye getirmeyin. Tutulma size yepyeni fırsatlar kazandırana kadar aceleci olmayın.



YAY



Sevgili Yay, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Yay burcunda önümüzdeki bir yıla yayılan gayet önemli gelişmelerin işaretçisidir. Bunlar sırasıyla finansal ortak paylaşımlar (aileye, eşe ait) ilişkide sadakat ve güvence, aileyi ilgilendiren meseleler, partnerin ailesiyle ilişkisi, bankalarla ilgili kredi ve yatırım mevzuları, ev sahibi olmak gibi konularda güvence olgularını kapsıyor. Bu Tutulma güçlü bir ilişki ve ortaklığın işaretçisi olabilir. Yapılacak evlilik veya ortaklık sizi maddi anlamda büyütür, geliştirir. Eski borçlar, gerek tutumlu davranmanız gerekse kazanç kaynaklarınızın artışıyla kapatılır. Uygun koşullarda bir ev alınabilir, bir iş kurulabilir. Bütün bu gelişmeler Tutulma ile örtüşen doğum haritanızdaki işaretlere göre hayat bulur. Ancak genel anlamıyla Yaylar için yukarıdaki gelişmeler aşağı yukarı bu doğrultudadır. Fikirlerinizi, yeteneğinizi, tecrübenizi geliştireceğiniz işlere yönelin. Büyük düşünün, kendinize güvenin, yatırıma yönelik paranızı değerlendirin. Bu tutulma size zarar veren bir ortaklığı, ilişkiyi bitirecek, size yarar sağlayacak beraberlik, ortaklık ve fırsatları karşınıza çıkaracaktır.



OĞLAK



Sevgili Oğlak, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Oğlak burcunda önümüzdeki bir yıllık süreç, ilişkinin niteliği ve saygı-sevgi-güven olgularına göre şekillenecektir. Yanlış olan, zarar veren, ortaklıklar sona erer, hakikaten güvenilir olan büyür, gelişir, zenginleşir. Bekar Oğlaklar için bu Tutulma evlenmek, yuva kurmak, bunca sene tek başına yüklendiğiniz sorumlulukları paylaşmaktır. Kader size, bundan sonrasında eşlik edecek kişiyi kazandırır. Problemli olduğu halde, tek başınıza her türlü koşulda sabırla yürüttüğünüz ilişki sona erer. Çünkü bunun size bir faydası kalmamıştır. Yeni bir sayfa açmaya istekli olun. Kendi kendinizi engellemeyin. Eğer siz ilişkide sadakatsiz davranırsanız, bu süreçte eşinizin sizi bırakması mümkündür. Onun için, Yengeç-Oğlak aksında oluşacak Güneş veya Ay Tutulmaları önümüzdeki yıllara damgasını vuracak sizin için hayırlı olanı getirecektir. Siz gelişime ne kadar açıksanız, gelişimin ibresi o kadar size yakındır. Benim size tavsiye şu günlerde özellikle, finansal konularda biraz temkinli olunuz. Dereyi görmeden paçaları sıvamayınız.



KOVA



Sevgili Kova, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Kova burcunda sağlıklı yaşam ve sağlıklı bir ilişkinin hayatımızdaki önemini vurguluyor. Bize can olana, aynı şekilde derman olana yönelmek gerekiyor. Önümüzdeki bir yıllık süreçte, güven vermeyen, eğreti duran, yoran hiçbir şeyi hayatımızda tutmamamız gerektiğini anlayacağız. Verimsiz işlerden, ilişkilerden, gereksiz yere üzüldüğümüz meselelerden hayat bizi uzaklaştıracak. Buna bizim de gönüllü olmamız gerekiyor. Çünkü direndiğimiz ve bazen direttiğimiz her ne varsa ve bizi kendimizden uzaklaştırıyorsa ona bağımlı kalmaya devam etmek bizi bedenen ve ruhen hasta edebilir. Belki de bu Tutulma, bütün bunları görerek fark ederek kendinize gelmenizi sağlayacak. Tutulmanın haritanızdaki yansıması önemli. Bu yorumda sözünü ettiğim gelişmeler haritanıza göre anlam kazanacak. Bugünlerde ilişki ve ailevi konularda gerçekçi olmamız gerekiyor. Kendimizi ifade edebildiğimiz, keyifli hissettiğimiz ilişkilere önem vermeliyiz. Böylece mutlu olabiliriz.



BALIK



Sevgili Balık, 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşcek olan kısmi Güneş Tutulması, Balık burcunda aşk hayatımızı sadece tensel olarak değil, gönül olarak da geliştiren büyüten ve bize yoldaşlık edecek bir oluşumdur. Önünüzdeki bir yıllık süreçte bir yandan aşkı anlamlı kılacak gelişmelerle ve diğer yandan geleceğinizi garanti altına alacak kararlarla kendinize geleceksiniz. Kimi Balıklar bir evlat sahibi olarak, bazıları aşka kavuşarak, kimileri kendinle barışarak yoluna devam edecek. Bu olumlu tutulma yavaş yavaş hayatınızdaki gelişmeleri size kazandıracak. Doğum haritanız önemli. Çünkü Tutulmanın size kazandıracağı bu güzellikler bu sayede sizde yansıma bulacak. Ancak genel anlamda söyleyebiliriz ki, işlerliği, verimliliği olana yöneleceğiz. Bize güven vermeyen ilişkilerle zaman kaybetmeyeceğiz. Bugünlerde size tavsiyem yeteneklerinize, tecrübelerinize uygun işlere yönelmeniz ve değişime, yeniliklere açık olmanızdır. Karşınıza çıkan teklifleri bu bakış açısıyla değerlendiriniz.