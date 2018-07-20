Günlük burç yorumları (Aşk- Para- Sağlık) Yükselen burç nasıl hesaplanır

Günlük burç yorumları Yükselen burç nasıl hesaplanır? Temmuz ayı hangi burç neler yaşayacak? Yükselen burcunuzun uyumu nedir? Burcunuza göre bugün ne yaşayacaksınız? Burç hesaplama nasıl yapılır detayları haberimizde yer alıyor. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır:Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait oluduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır. Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay’dır. Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlaktır. Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova’dır. Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balıktır.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Yükselen burç nasıl hesaplanır Yükselen burç hesaplama işlemi!

Öncelikle daire etrafında gün ve aylar yazılı olan bölümden doğduğunuz gün ve ayı seçiyorsunuz. Doğum saatinizin sayısı kadar ok yönünde ilerliyorsunuz. Geldiğiniz dilimdeki burç büyük ihtimalle yükselen burcunuzdur. Saati küsuratsız aldığımız için bu kabaca bir yöntemdir ve bir önceki veya sonraki burçta yükseleniniz olabilir.

Yükseleninizi sadece pratik zekânızı ve birkaç bilgiyi kullanarak da hesaplayabilirsiniz. Bunun için burçların sırasını, doğum tarihinizdeki güneşin doğuş ve batış zamanlarını bilmeniz yeterlidir. Eğer; sabah güneş doğmadan evvel, gecenin sonuna doğru doğmuşsanız yükselen burcunuz iç burcunuzla aynı burç olacaktır. Sabah ezanı, güneşin doğuşu ve onu takip eden belli bir süre içinde doğmuşsanız, yükselen burç iç burçla aynı , bir evvelindeki veya bir sonrasındaki burç olacaktır.. Akşam ezanına doğru, akşam ezanı ve onu takip eden belli bir zamanda olan doğumlarda, iç burcun 180 derece karşısına gelen burç, bir öncesi veya bir sonrasındaki burç yükselen burç olacaktır. Gece yarısındaki doğumlarda ise yükselen burç, iç burçtan 3 veya 4 önceki burç olur.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, sizden gizlenen meseleler üzerinde hassasiyetle durmanıza neden olabilir. Kişi kendini rahatlatmak istediği için, her konuyu derinlemesine didikleyebilir. Eşinin, iş ortağının veya maddi-manevi ilişkide olduğu kişinin ne kadar güvenilir biri olduğunu bilmek ister.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, ilişkide doyuma ulaşma arzumuzu işaret ediyor. Aşkın derinliklerinde kaybolmaya hazırızdır. Sorunlara rağmen, ayrılmayı düşünmeyiz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, hırslarımızın, tutkularımızın, kimi zaman endişelerimizin üzerimizdeki baskınlığını işaret eder. Bazen üste çıkmaya çalışırız bazen de gereksiz yere kendi kendimize eziyet ederiz. Her şeyi sorgular, yargılar ancak bir türlü rahat edemeyiz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 04:13 tibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, aşka yaklaşım tarzımız tamamen tutkuların ışığı altında şekilleniyor. Davranışlarımızla ne kadar kararlı biri olduğumuzu ifade edebiliriz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, tutkulu yanlarımızı öne çıkartıcıdır. Bir başkasının bizi geçmesine, yenmesine, üzerimizde kontrol kurmasına izin veremeyiz. Kimseye uymak zorunda hissetmeyiz kendimizi. Ne olursa olsun kendi çıkarlarımızın peşindeyizdir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, kendinize göre düşünmeniz, hareket etmeniz anlamındadır. Yolunuzda bir adım dahi sapmadan çizginizi muhafaza edersiniz. Kimseden etkilenmezsiniz.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Ay-Uranüs karşıtlığı, hayatın genelinde maddi-manevi anlamda rahat etmek arzumuzu vurguluyor. Bazen elde olmadan geriliyoruz, birilerine veya bir şeylere isyan ediyoruz. Bunun nedeni, kendimizi kısıtlanmış hissetmemizden kaynaklanıyor.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 04:13 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay etkisi altında, çelişkiler yaşamazsınız. Kendinizden oldukça eminsinizdir. Size göre insan göründüğü gibi olmalı ve olduğu gibi görünmeyi bilmelidir. Hatalarınıza, sevaplarınız gibi sahip çıkabilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, aşkta tutkuları alevlendiricidir. Arzularınız sizi kendisine tutsak edicidir. Gücü elinde bulunduran taraf olmayı istersiniz. Gerginliğinizin sebebi, içinize attığınız sorunlarınızdır.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, arkadaşlık ilişkilerinden partnerinizle olan özel paylaşımlara kadar her konuda derinlemesine ve tutkulu tarzda düşünmenizi sağlıyor.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, kendinizi hırslı bir şekilde ortaya koymanızı sağlar. Yüreğinizin içindeki kuşkular, gücünüzü düşürebileceğinden benim tavsiyem ne olursa olsun stres yaratıcı durumlardan uzak durmanızdır.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 04:13 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, egonuzu güçlendiricidir. Dışarıdan gelen olumsuz tepkilere, sert yanıtlar verebilirsiniz. Kendi alanınızı, sınırlarınızı korumak istersiniz. Tutkulu, bir hayli arzulu şekilde duygularınızı yansıtırsınız.

Hangi burç, hangi aya denk geliyor? İşte aylara göre burçlar...

Koç

21 Mart - 20 Nisan

Boğa

21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler

21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç

22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan

23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak

23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi

23 Eylül - 23 Ekim

Akrep

24 Ekim - 22 Kasım

Yay

23 Kasım - 21 Aralık

Oğlak

22 Aralık - 20 Ocak

Kova

21 Ocak - 18 Şubat

Balık

19 Şubat - 20 Mart