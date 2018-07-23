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Hacivat ve Karagöz özel ellerde yeniden hayat buldu

Anadolu topraklarında 700 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediyesinin desteğiyle Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde verilen 3 aylık bir eğitim vesilesiyle engelli vatandaşların maharetli ellerinde yeniden hayat buldu.

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Ümraniye Belediyesi; eğitim, sağlık, spor ve sosyal yardım alanlarının dışında kültür faaliyetleri konusunda da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu topraklarında 700 yıldır geleneksel Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge oyunu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın desteğiyle sanatseverlerle buluşturuldu. Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı ve gölge oyununun önemli ustalarından Suat Veral, 16 engelli kursiyere 3 aylık bir eğitim vererek hayali olmanın inceliklerini anlattı.
 
Önce Yazdılar, Sonra Oynadılar!
 
Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kursa katılan engelliler; karakter çiziminden perdede canlandırma tekniklerine kadar her aşamayı verilen eğitimle öğrendiler. Engelliler, deve derisinden çizdikleri karakterleri boyadıktan sonra hazırladıkları Hacivat ve Karagöz karakterleri için yazdıkları hikâyeleri de perdeye yansıttı. Öte yandan engeliler tarafından geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca Ümraniye Santral Ramazan Etkinlik alanında her akşam gölge oyunu sergilenerek, toplumda unutulmaya yüz tutan sanatlar gün yüzüne çıkarılmış oldu. Bu vesileyle engelli vatandaşlar, hünerli elleriyle sergiledikleri gölge oyunuyla engellerin hiçbir zaman hayallere engel olamayacağını göstermiş oldu. 
 
 

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