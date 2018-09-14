Halk otobüsü, şoför çiftin gelin arabası oldu

Adana'da halk otobüsünde şoförlük yapan Eymen Ungan ve Ahmet Boyraz çifti, belediye otobüsünde kıyılan nikahla mutluluğa adım attı.

Büyükşehir Belediyesinde şoförlük yapan çift, burada tanışıp evlenmeye karar verdi. Çiftin nikah merasimi ise her gün kullandıkları halk otobüsünde gerçekleştirildi.

Çiftin nikahı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından otobüste kıyıldı.

Gelin Eymen Ungan, ''Bize bu fikri veren arkadaşımız Gamze Hanım. Kendi düğününde hayal ettiği şeyi bize önerdi. Dolayısıyla bizim de hoşumuza gitti. Müdürlerimiz de onaylayınca böyle bir şeyi hayata geçirdik. Çok mutluyum.'' dedi.

Başkan Sözlü ise "Adana ulaşımının iki kaptanı birbirini sevmiş ve evlenmeye karar vermiş. Arkadaşlarımız en çok zamanlarını geçirdikleri otobüsün içinde evlenmeye karar vermişler. Böyle bir ortamda mesai arkadaşlarımızın nikahlarını kıymaktan dolayı mutluyum.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sözlü, çiftin nikahını otobüsün içinde kıydı. Çift, daha sonra düğün salonuna geçerek eğlendi.