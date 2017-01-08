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Heyecan olsun diye kendisini eylemci gibi ihbar etti

İzmir'de silahlı yada bombalı eyleme gidiyormuş gibi polis imdat 155 hattını arayıp kendi aracının plakasını ihbar eden E.T., polisin takibi sonrasında yakalandı. 10 kez sahte ihbarda bulunan E.T. heyecan duymak için böyle bir ihbarda bulunduğunu söyledi.

  • MUAMMER BAŞKAN- STAR
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İzmir polisi geçen Ekim ayından itibaren polis imdat 155 hattına gelen sahte ihbarlarla uğraştı. Her seferinde polisi arayan ihbarcı verdiği araç plakasında silahlı yada bombalı kişilerin olduğunu ve eyleme gittikleri ihbarını yaptı. Her ihbar sonrasında alarma geçen polis, verilen güzergah üzerinde eyleme gideceği bildirilen aracı durdurup kontrol etti.

Polis kendisini bu şekilde oyalayan kişiyi bulmak için çalışma yaptı. Son olarak dün akşam saatlerinde benzer ihbar üzerine bu kez Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. İhbardaki plakayı taşıyan araç durduruldu. Yapılan aramada araç boş çıktı. Ancak bu kez sürücü üzerinde ayrıntılı inceleme yapan polis, ihbarı yapan telefon numarasını sürücünün kullandığını tespit etti. Gözaltına alınan 23 yaşındaki E.T. ifadesinde suçunu itiraf etti. İhbarları heyecan yaşamak için kendisinin yaptığını anlattı. Polisin incelemesinde de, E.T.'nin aracıyla gittiği sırada plakasını eyleme gidiyormuş gibi ihbar ettiği, yakalanınca da polisin üzerini ve aracını aradığı sonrada sahte ihbar diye salıverdiği ortaya çıktı. Bugüne kadar 10 kez bu şekilde ihbarda bulunan E.T. hakkında görevli polisi oyalamaktan hakkında işlem yapıldı. E.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evrakların elden adliyeye gönderileceği açıklandı.

 

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