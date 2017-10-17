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Hızını alamayan araç tramvay durağına çarptı

İzmir’de aşırı hızlı ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince tramvay durağına çarptı. Durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, o anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, Karşıyaka ilçesi Cahar Dudayev Bulvarı’nda 1 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KC 8680 plakalı otomobilin sürücüsü gece saatlerinde yabancı uyruklu kız arkadaşı ile birlikte yolculuk yapıyordu. Aşırı hızlı olan genç, virajı alamayınca tramvay durağına çarptı.
 
Kazayı gören başka sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kazayı gencin kız arkadaşı Y.P. yara almadan atlatırken, yaralanan otomobil sürücüsü Mert Ç., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 

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