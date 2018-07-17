İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 2018 Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus memuru büro memur alımı başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruler nasıl yapılacak? 2018 İçişleri Bakanlığı büro personel alımı başvuru şartları neler? Sınava başvuru için aranan şartlar neler? 2018 İçişleri Bakanlığı personel alımı için yaptığı duyurunun ardından başvuruları bugünden itibaren almaya başladı. İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere, 1117 adet sözleşmeli büro personeli alacak. İçişleri Bakanlığı 1117 perasonel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuruların ardından sözlü sınav gerçekleştirilecek. Bakanlık personelleri taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular ne zaman sona erecek. İşte detaylar ve kontenjan bilgisi. Başvurular 16 ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru yapacak adaylar İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyurudaki linke tıklayarak başvuru yapabileceklerdir. Bu linke erişmek isteyen adayların E-Devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. Bunun için en yakın PTT şubesine başvuru yapılarak e-devlet şifresi alınabilir. İşte 2018 İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları



İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü bünyesine alım yapmaya hazırlanıyor. Toplam 1.117 büro personelini kadrosuna alacak olan bakanlık, adaylardan KPSS puanı talep edecek. 35 yaşını doldurmama ve KPSS puan sıralamasına göre mülakat imkanı elde edecek olan vatandaşlar, öncelikle başvurularını gerçekleştirecek. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o detaylar İçişleri Bakanlığı'nın Nüfus Müdürlüğü birimleri için yayımladığı 1117 sözleşmeli personel alımı ilanı, 16 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. 4B sınıfında büro personeli sınıfında yapılacak olan alımlar, E-Devlet üzerinden 20 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Brüt 2 bin 439 lira ile göreve başlayacak olan memurlar, her yıl yapılan maaş zamlarından da faydalanabilecek. Nüfus Müdürlüğü sınavı için KPSS puanı ise şart olacak. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylı bilgiler



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İçişleri Bakanlığına bağlı il ilçe nüfus müdürlüklerine memur alımı için yayınladığı ilan ile toplam 1.117 sözleşmeli büro personeli alımı yapacağını açıklanmıştı. Açıklanan ilana başvurular 16 Temmuz 2018 de başlıyor.



1117 (Memur) büro personeli alımı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı ve yayınlanan ilana göre ülkemizin çeşitli illerinde toplam 1.117 sözleşmeli büro personeli istihdam edilecek. Alımlara başvurular 16 Temmuz 2018 de başlıyor. Alınacak personeller çalışacakları birimler ise kaymakamlıklar, valilikler, il ve ilçe nüfus müdürlükleri ve taşra teşkilatları olarak duyurulmuştu.



Bakanlığın yayınladığı ilana başvuru şartları ise şöyle; Sözleşmeli büro personeli olarak çalışmak isteyen adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48’de belirtilen özellikleri taşımaları gereklidir. Bunun yanı sıra en az ön lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecektir. İlanda ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan kontenjan sayıları da her bir il için ayrı ayrı belirtilmiştir.



Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları isteniyor. Ayrıca istihdam edilecek pozisyonun sözleşmeli bir pozisyon olması nedeniyle son 1 yıl içerisinde aynı statüdeki bir sözleşmeli pozisyondan ayrılmamış olmak da istenen şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca adayların mezuniyet durumlarına göre ilgili KPSS B puan türüne sahip olmaları gerekiyor.



Başvuru Şekli ve Tarihleri; Başvurular 16 ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru yapacak adaylar İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyurudaki linke tıklayarak başvuru yapabileceklerdir. Bu linke erişmek isteyen adayların E-Devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. Bunun için en yakın PTT şubesine başvuru yapılarak e-devlet şifresi alınabilir.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, sözleşmeli personel alımına adayların nasıl başvuru yapacaklarını da açıkladı.



1- Adaylar bu formu elektronik ortamda doldururken “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark ederlerse 20 TEMMUZ 2018 tarihi saat: 17.30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.



2- Başvuruda bulunan adaylar, müracaat tarihleri arasında bu formun çıktısını alacaklardır. Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini en geç 31 TEMMUZ 2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.



3- Sınav başvuru belgeleri teslim edilirken Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si ile Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını adayların yanlarında bulundurmaları zorunludur.



4- Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesine göre, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir yıllık bekleme süresini tamamlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.



5- Giriş(sözlü) sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.



6- Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.



7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.



GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,



2- En az ön lisans mezunu olmak,



3- 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)



4- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.



5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANI





















İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü bünyesine alım yapmaya hazırlanıyor. Toplam 1.117 büro personelini kadrosuna alacak olan bakanlık, adaylardan KPSS puanı talep edecek. 35 yaşını doldurmama ve KPSS puan sıralamasına göre mülakat imkanı elde edecek olan vatandaşlar, öncelikle başvurularını gerçekleştirecek. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o detaylar İçişleri Bakanlığı'nın Nüfus Müdürlüğü birimleri için yayımladığı 1117 sözleşmeli personel alımı ilanı, 16 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. 4B sınıfında büro personeli sınıfında yapılacak olan alımlar, E-Devlet üzerinden 20 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Brüt 2 bin 439 lira ile göreve başlayacak olan memurlar, her yıl yapılan maaş zamlarından da faydalanabilecek. Nüfus Müdürlüğü sınavı için KPSS puanı ise şart olacak. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylı bilgiler



BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen toplam 1117 adet sözleşmeli “Büro Personeli” pozisyonlarına personel alımı yapılacaktır. 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, 2-En az ön lisans mezunu olmak, 3-1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) 4-ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak. 5-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)



BAŞVURU NASIL YAPILIR?



1- Adaylar bu formu elektronik ortamda doldururken “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark ederlerse 20 TEMMUZ 2018 tarihi saat: 17.30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

2- Başvuruda bulunan adaylar, müracaat tarihleri arasında bu formun çıktısını alacaklardır. Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini en geç 31 TEMMUZ 2018 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.

3- Sınav başvuru belgeleri teslim edilirken Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD’si ile Nüfus Cüzdanı ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını adayların yanlarında bulundurmaları zorunludur.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesine göre, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir yıllık bekleme süresini tamamlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.

5- Giriş(sözlü) sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.