İki kardeşin, genç kıza yaptıkları mahalleliyi çıldırttı: 4 yaralı

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde, genç bir kıza tacizde bulunduğu ve tekme attığı ileri sürülen M.A.B. (21) ve kardeşi F.B. (19) ile durumdan haberdar olan bazı mahalle sakinleri arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan F.B, sopayla darbedilen ağabeyi M.A.B. ile iki mahalle sakini yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan iki kardeş, mahalle sakinlerinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.