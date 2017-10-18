İki kardeşin, genç kıza yaptıkları mahalleliyi çıldırttı: 4 yaralı
Adana'da genç kızı taciz ederek tekmeyle darbettiği iddia edilen iki kardeş ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde, genç bir kıza tacizde bulunduğu ve tekme attığı ileri sürülen M.A.B. (21) ve kardeşi F.B. (19) ile durumdan haberdar olan bazı mahalle sakinleri arasında kavga çıktı.
Kavgada bıçaklanan F.B, sopayla darbedilen ağabeyi M.A.B. ile iki mahalle sakini yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan iki kardeş, mahalle sakinlerinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.
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