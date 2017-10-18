İsmail Küçükkaya twitter paylaşımı ne dedi? İsmail Küçükkaya son dakika kimdir?

İsmail Küçükkaya twitter paylaşımı Bakan Fatma Betül Sayan’ ne dedi sorusunun cevabı merak ediliyor. İsmail Küçükkaya kimdir ne ceza aldı? Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya twitter adresi üzerinden Fatma Betül Sayan Kaya!’yı kastederek bir paylaşım yapmıştı. Çıkan iddialar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, '81 il Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen 'ByLock' listelerinde Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır" denildi. Küçükkaya ifade veriyor. İsmail Küçükkaya son dakika gelişmelerini haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı ve ardından üniversiteye başladı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölüm'ünde tamamladı ve ardından gazeteciliğe 1991 yılında Hürriyet gazetesinde başladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatmıştı. İsmail Küçükakkaya ifade veriyor.

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı ve ardından üniversiteye başladı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölüm'ünde tamamladı ve ardından gazeteciliğe 1991 yılında Hürriyet gazetesinde başladı.

Bir süre boyunca Hürriyet gazetesinde görev yapan Küçükkaya, ardnıdan Sabah ve Star gazetelerinde çalıştı. 2000 yılında Akşam gazetesinde bir süre boyunca köşe yazarlığı yapan Küçükkaya, 2005-2008 yılları arasında Akşam gazetesinin Ankara temsilciliğini üstlendi.