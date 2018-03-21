İstanbul'da otel odasında doğum yapan Amerikalı kadın bebeğiyle ülkesine döndü

İki hafta önce tarifeli uçakla Atlanta'dan İstanbul'a gelen, 7 Mart'ta dinlemek üzere gittiği Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otelde kendi çabasıyla erkek çocuk dünyaya getiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nde yer personeli olarak görev yapan 22 yaşındaki Tai Freeman, ertesi gün bebeğiyle birlikte uçağa binmek için havalimanına geldi. Havalimanı personeli, peçetelere sarılı halde limana gelen minik bebeğe sahip çıktı. Bebeğin evraklarının hazırlanması için bir süre daha İstanbul'da misafir edilen anne Tai Freeman ve bebeği "Ata", bugün yeniden Amerika'ya uçtu.

THY’nin tarifeli seferiyle Atlanta’ya geri dönen Freeman İstanbul’da kaldığı süre içinde kendisine yardımcı olan THY personeline verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Söz verdiği gibi oğlunun ikinci ismini Ata koyduğunu ve bunu pasaportuna yazdırdığını ifade eden Freeman “Pasaportu hazır olana kadar İstanbul’u da gezme fırsatımız oldu. Çok güzel bir şehir. Yine gezmeye geleceğiz. Türkçe öğrenmeye başladık bile. Oğluma da Türkçe öğreteceğim” diye konuştu.

14 gün önce Atlanta'dan İstanbul'a gelen Tia Freeman Almanya'ya aktarma öncesi gece kaldığı otelde kendi başına doğum yapmış, doğumdan 10 saat sonra kucağında bağlı ile geldiği Atatürk Havalimanı’nda THY personelinin yakın ilgisi ile karşılaşmıştı

Otel odasında doğum yaptıktan sonra ülkesine gitmek için geldiği Atatürk Havalimanında kendisine yardımcı olan THY ve TGS çalışanları Ata bebeği yalnız bırakmadı. Bilet işlemlerini yapan THY personeli, Ata bebek ile yakından ilgilendi.