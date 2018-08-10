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İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 761 şişe sahte içkinin yanı sıra çok miktarda içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

  • DHA
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden tespit ettiği şüphelilerin Esenyurt'ta olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi.

Bir eve düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 761 şişe sahte içki, 310 litre sıvı alkol, 4 bin adet boş içki şişesi, 2 bin içki şişesi kapağı, 1 adet kapak basma makinesi, 2 adet kapak ısıtma makinesi, 1 adet alkolmetre, 1 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile içki imalatında kullanılan hortum, huni kazan ve varil ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde değiştirilmiş gıda ve ilaç yapma" suçundan işlem başlatıldı. 

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