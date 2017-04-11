İstanbul'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul'da bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren artışa geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bugün güneşin kendisini gösterdiği İstanbul'da gün içinde 17 dereceye çıkan sıcaklığın, akşam saatlerinde 10 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkta hafta sonuna kadar fazla değişik öngörülmüyor. Önümüzdeki 3 gün havanın açık ve parçalı bulutlu seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklığın yarın en düşük 7, en yüksek 17, perşembe en düşük 8 en yüksek 17, cuma ise en düşük 7 en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR 20 DERECEYİ AŞIYOR

Sıcaklıkların hafta sonundan itibaren ise mevsim normallerinin 3-4 derece kadar üzerine çıkıp, 20 dereceyi aşması bekleniyor.

Tahminlere göre kentte hava cumartesi ve pazar zaman zaman açık ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise cumartesi en düşük 9, en yüksek 20, pazar ise en düşük 9 en yüksek 21 dereceler civarında seyredecek.