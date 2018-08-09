İstanbul’un saklı sarayı açık hava müzesi olacak 

1610 yaşındaki Boukoleon (Bizans) Sarayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilecek. Koruma Kurulu’na önerilen Restorasyon Projesi’nde, Boukoleon Sarayı, Açık Hava Müzesi olarak fonksiyonlandırıldı. Bitki örtüsüyle kapanan tarihi sarayın son durumu havadan görüntülendi. Tarihi yarımadada bulunan Sultanahmet Camii ve Ayasofya ile birlikte havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı. Boukoleon Sarayı’nın önünde bulunan park kaldırılacak, projede belirtilen konumda ve ölçüde, yeraltında bir müze yapısı inşa edilecek. Ayrıca ziyaretçilerin dolaşımı için çevre düzenlemesi ve taş döşeme gezi yolu yapılacak.