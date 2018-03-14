İstiklal Marşı bestecisi Osman Zeki Üngör ve Edgar Manas kimdir? Osman Zeki Üngör ve Edgar Manas hayatı merak ediliyor. İstiklal Marşı'nın bestecisi, 1. bestecisi Ali Rıfat Çağatay, 2. bestecisi Osman Zeki Üngör'dür diyebiliriz. Günümüzde İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör olarak kabul edilmektedir. Osman Zeki Üngör, 1880 yılında İstanbul’da Üsküdar’da doğmuştur. Babası Hüseyin Bey’dir. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’ndeki askeri eğitimin ardından 1891’de Osmanlı saray bandosu olan Mızıkayı Hümayun’a girerek müzik öğrenimi gördü. Orkestradaki başarısı II. Abdülhamit’in dikkatini çekti ve konser kemancısı olarak yetiştirildi. Kemancı Vondra Bey’den kemanı, d’Aranda Paşa’dan da müzik nazariyatı dersleri almaya başladı. Edgar Manas Bestekar, maestro ve musiki hocası olarak hayatını sürdürmüştür. Aleksi Manas'ın oğludur. Babasının ölümünden sonra 13 yaşında İtalya'ya gidip, beş sene Venedik'teki Murad-Rapayelyan Koleji'nde okuyan Edgar Manas Padova Konservatuvarı'nın kontrpuan ve füg bölümlerinden mezun olmuş ve maestro unvanını almıştır.

Osman Zeki Üngör kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı olan “İstiklal Marşı”nın bestecisidir.

Osman Zeki Üngör, 1880 yılında İstanbul’da Üsküdar’da doğmuştur. Babası Hüseyin Bey’dir. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’ndeki askeri eğitimin ardından 1891’de Osmanlı saray bandosu olan Mızıkayı Hümayun’a girerek müzik öğrenimi gördü. Orkestradaki başarısı II. Abdülhamit’in dikkatini çekti ve konser kemancısı olarak yetiştirildi. Kemancı Vondra Bey’den kemanı, d’Aranda Paşa’dan da müzik nazariyatı dersleri almaya başladı.

Operaya baş kemancı olarak atandı. 1908’de binbaşı rütbesi ile Saray Orkestrası şefi oldu. Sadece askeri marşlar ve fantezi parçalar çalan saray mızıkasından Avrupa standartlarında bir senfoni orkestrasının oluşmasında katkıları büyüktür.

İstanbul Erkek Lisesi’nde müzik öğretmenliği yaptı.

Birinci Dünya Savaşı esnasında 1917-1918 yılları arasında Viyin, Budapeşte ve Sofya’da Kızılhaç yararına birçok konser verdi. Türk Senfoni Orkestrasıyla saray dışında Union Française de halk konserleri verdi.

11 Mart 1924’te orkestra ile Ankara’ya gidip Yeni Sinema’da senfonili konser verdi. Bu, şehrin tarihinde bir ilkti. Daha sonra orkestra Risalet-i Cumhur Musiki Heyeti adını alarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ilk şefi ve Şair Mehmet Akif Ersoy‘un sözlerini yazdığı Türk İstiklal Marşı’nı 1922 senesinde besteleyerek bugünkü haline getirmiştir. Birçok ünlü bestecilerin keman konçertolarını Türkiye’de çalan ilk Türk kemancıdır. Besteci Ekrem Zeki Ün’ün babasıdır. Soyadı Kanunu çıktığında “Üngör” soyadını aldı. oğlu Ekrem Zeki Bey, “Ün” soyadını almıştır.

27 Nisan 1924’de Ankara’ya yerleşti. Ankara’da kurulan Musiki Muallim Mektebi’nin 1924-1934 seneleri arasında müdürlüğünü yaptı. Bugünkü konservatuar binasını ve konser salonunu yaptırdı. Aynı zamanda Musiki Muallim Mektebi konservatuvarının temelini oluşturdu. Üstün sanat yeteneği olan gençlerin Avrupa’da müzik öğrenimi almalarını sağlayan kanunun çıkarılmasında önemli katkıları oldu.

1934 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Orkestra şefi olarak yerine Ahmet Adnan Saygun, Musiki Muallim Mektebi müdürü olarak da Salahaddin Bey getirildi. Emekli olduktan sonra İstanbul’a döndü. Oğlu Ekrem Zeki’yi de kemancı ve müzik öğretmeni olarak yetiştirdi.

Osman Zeki Üngör, 28 Şubat 1958 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Özel bir izinle askeri bando tarafından mezarı başında İstiklal Marşı çalınmıştır. Mehmet Akif Ersoy’dan sonra mezarında İstiklal Marşı çalınan ikinci kişidir.

İstiklal Marşı dışında başlıca eserleri: İlim Marşı, Azmü Ümit Marşı, Töre Marşı, Türk çocukları, Cumhuriyet Marşı.

Edgar Manas kimdir?

Bestekar, maestro ve musiki hocası olarak hayatını sürdürmüştür. Aleksi Manas'ın oğludur. Babasının ölümünden sonra 13 yaşında İtalya'ya gidip, beş sene Venedik'teki Murad-Rapayelyan Koleji'nde okuyan Edgar Manas Padova Konservatuvarı'nın kontrpuan ve füg bölümlerinden mezun olmuş ve maestro unvanını almıştır. 1905'te İstanbul'a dönen Edgar Manas, Union Française'in yeni kurulan Gallia korosuna yönetmen olarak atanmıştır.

1912-1921 yılları arasında, Darü'I-Elhan'da armoni, kontrpuan ve piyano hocalığı yapmıştır. 1923-1933 yılları arasında ise, Belediye Konservatuarı'nda armoni ve kompozisyon dersleri vermiştir. Konservatuvar'ın kadınlar korosunun ve orkestrasının yönetmenliğini de yapan Edgar Manas 1937'de, Patrikhane Meryem Ana Kilisesi'nin Koğtan Korosu'nun yönetmeni oldu ve yirmi yıl bu görevde hizmet verdi.

1954'te Atlas Sineması'nda, musiki hayatını 60'ıncı yıldönümü kutlanan Edgar Manas Ermeni okularında solfej dersleri de vermiştir. Tüm bunların dışında İstiklal Marşı'nın orkestrasyonu da Edgar Manas'a aittir.

Eserlerine gelince, ilk bestesi "Menune Valsi"dir. Diğer besteleri arasında Kuddas-ı Şerif Ayını , Oratorya , çocuklara ait iki operet, "Andante Symphonique", "Tantum Ergo", "Quartette", "Prens Adaları" (piyano için), "Suite"(üç kısımlı), prelüdler ve fügler "Rapsodie de l'Orient", "Symphonique Allegro", beş Ermenice ve 1934'te seslendirilen "Ahmet", ''Kara Tavuk'' ''Aşkın'', ''Yalı Havası'' ve "Dama Çıkma" adlı beş de Türkçe şarkısı vardır.

Manas, 9 Mart 1964'de hayata veda etmiştir.