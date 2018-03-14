İzmir'de kavga eden iki kişiden biri silahla vuruldu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kavga eden iki kişiden biri silahla vurularak hayatını kaybetti.
- AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kavga eden iki kişiden biri silahla vurularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Mehmet Poyraz (24) ile A.Ö. (29), Zafer Mahallesi Ahrandı mevkisinde tartışmaya başladı.
A.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasıyla Poyraz'ı yaralayarak olay yerinden ayrıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Poyraz'ı Ödemiş Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Poyraz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Poyraz'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Katil zanlısı A.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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