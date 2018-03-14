Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de kavga eden iki kişiden biri silahla vuruldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kavga eden iki kişiden biri silahla vurularak hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kavga eden iki kişiden biri silahla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Mehmet Poyraz (24) ile A.Ö. (29), Zafer Mahallesi Ahrandı mevkisinde tartışmaya başladı.

A.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasıyla Poyraz'ı yaralayarak olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Poyraz'ı Ödemiş Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Poyraz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Poyraz'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Katil zanlısı A.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik´i sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

Mehmetçik´i sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA