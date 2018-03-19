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Kablo hırsızlığından yakalanan şahıs: Hırsız değil kadın satıcısıyım

Antalya'da kablo hırsızlığından yakalanan şahıs ifadesinde 'branşım hırsızlık değil kadın satıcılığı' dedi.

  • DHA
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Antalya'da kablo hırsızlığından yakalanan 3 şüpheliden B.E., suçlamaları kabul etmedi. B.E. ifadesinde, "Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı" dedi. Polisi alarma geçiren enerji ve nakil hatlarındaki hırsızlık olayı, çeşitli tarihlerde Korkuteli, Kepez ve Aksu ilçelerinde meydana geldi.
 
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerine yakın bölgede bulunan tüm kameraları takibe aldı. Yapılan çalışma sonunda hırsızlık saatine yakın bir zamanda B.E. adına kiralanan otomobillerin bölgeye geldiği belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, B.E., S.K. ve O.B. adlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, 19 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ancak suçlamaları kabul etmeyen B.E. ifadesinde, "Otomobilleri kadın satmak için kullanıyorum. Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak" dedi.
 

 

B.E'nin gece yarısına kadar kadın pazarladığı, ilerleyen saatlerde ise hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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