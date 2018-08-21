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Kaçan dana vatandaşa zor anlar yaşattı

Başakşehir kurban pazarında kaçan dana, vatandaşa zor anlar yaşattı.

  • İHA
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Kendisini yakalamaya çalışan vatandaşların üzerine koşan dana, Başakşehir Belediyesi ekiplerince uyuşturucu iğne ile yakalandı. O anlar drone ile görüntülendi.
 
Başakşehir havyan pazarında ipini koparan bir dana, yeşillik alana kaçtı. Vatandaşlar ve hayvan pazarındaki esnaf, danayı yakalamak için adeta seferber oldu. Uzun süre dananın peşinde koşan vatandaşlar bir türlü yakalamayı başaramadı. Bu sırada kendine yanaşan vatandaşların üzerine doğru koşan dana, iki kişiyi yere düşürdü. Yaklaşık 20 dakika boyunca vatandaşları peşinden sürükleyen dana, Başakşehir Belediyesi ekiplerince uyuşturucu iğne yardımı ile yakalandı. Başakşehir hayvan pazarındaki dana alarmı, drone ile havadan görüntülendi. 

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