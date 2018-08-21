Kaçan kurbanlık koçlar drone ile bulundu
Elazığ'da, kaçtıktan sonra kaybolan 2 kurbanlık koç jandarma ekiplerince drone desteğiyle bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yünlüce köyünde, kesim için bekletilen 2 koç, sahiplerinin fark edemediği esnada kaçarak kayboldu. Bunun üzerine hayvan sahipleri kaybolan koçların bulunması için Elazığ Belediyesi sokak hayvanlarını yakalama timi ve jandarmadan yardım istedi.
Hayvanlar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince drone ile yapılan arama sonucu bulundu.
Koçlar, sahiplerine teslim edildi.
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