Kadıköy’de liseli genç kıza yumruk atan saldırgana yakalama kararı

Önce serbest bırakıldı, itiraz üzerine tutuklandı, sonra yine serbest kaldı. Genç kıza sokakta yumruk attığı için 1.5 yıl hapsi istenen sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

Olay, İstanbul Kadıköy'de 26 Ocak'ta yaşanmıştı. Lise öğrencisi bir genç kız, yolda yürürken hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Arkasından "Ne yapıyorsun" diye bağırdıysa da saldırgan oralı olmadı, yoluna devam etti. Burnundan yaralanan genç kızın şikayeti üzerine 28 yaşındaki saldırgan Anıl Koray Gürbulak polis tarafından çok geçmeden yakalandı. Önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı. Hazırlanan iddianamede parmağındaki yüzük silah sayıldı. Hakkında silahla kasten basit yaralama suçundan dava açıldı. 1.5 yıl hapsi istenen sanık Gürbulak, iddianame kabul edilince tahliye edildi. İlk duruşmaya sanık Anıl Koray Gürbulak katılmadı. Lise öğrencisi genç kız, sanıktan şikayetçi olduğunu tekrarladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebi kabul edildi. Mahkeme, sanık duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarttı. Duruşma ertelendi.

(Habertürk)