Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2018 Kahramanmaraş Kurban bayramı namazı ezan vakti saat kaçta? Kahramanmaraş ilinde yaşayan vatandaşlar internetten ‘’ Kahramanmaraş’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Kahramanmaraş’da Bayram Namazı Saati ezan kaçta okunacak sorularına yanıt arıyor. Tüm yurtta "Kurban Bayramı" namazı 21 Ağustos 2018 salı günü sabahında kılınacak. Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar Kurban bayram namaz saatlerini merak etmeye başladı. Peki, bayram namazı Kahramanmaraş ilinde saat kaçta idrak edilecek? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı Kahramanmaraş’da saat kaçta kılınacak? Diyanet Kahramanmaraş Kurban Bayram namaz saati haberimizde yer alıyor. Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

Kahramanmaraş ilinin ilçelerindeki bayram namazı vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantı ile Diyanet’in Kurban bayramı namazı için saat sorgulama aracına ulaşabilirsiniz. Söz konusu araçta namaz kılacağınız ili ve ilçeyi seçip sorgulamanız yeterli.

| ŞEHİR | KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATİ |

| | |

| Adana | 06:39 |

| Adıyaman | 06:27 |

| Afyonkarahisar | 06:57 |

| Ağrı | 06:06 |

| Aksaray | 06:43 |

| Amasya | 06:33 |

| Ankara | 06:46 |

| Antalya | 06:58 |

| Ardahan | 06:05 |

| Artvin | 06:09 |

| Aydın | 07:08 |

| Balıkesir | 07:06 |

| Bartın | 06:46 |

| Batman | 06:15 |

| Bayburt | 06:16 |

| Bilecik | 06:57 |

| Bingöl | 06:17 |

| Bitlis | 06:11 |

| Bolu | 06:50 |

| Burdur | 06:59 |

| Bursa | 07:01 |

| Çanakkale | 07:12 |

| Çankırı | 06:42 |

| Çorum | 06:37 |

| Denizli | 07:03 |

| Diyarbakır | 06:19 |

| Düzce | 06:52 |

| Edinne | 07:09 |

| Elazığ | 06:22 |

| Erzincan | 06:20 |

| Erzurum | 06:12 |

| Eskişehir | 06:56 |

| Gaziantep | 06:31 |

| Giresun | 06:23 |

| Gümüşhane | 06:19 |

| Hakkari | 06:05 |

| Hatay | 06:37 |

| Iğdır | 06:01 |

| Isparta | 06:58 |

| İstanbul | 07:00 |

| İzmir | 07:11 |

| Kahramanmaraş | 06:32 |

| Karabük | 06:46 |

| Karaman | 06:48 |

| Kars | 06:04 |

| Kastamonu | 06:41 |

| Kayseri | 06:37 |

| Kilis | 06:32 |

| Kırıkkale | 06:44 |

| Kırklareli | 07:07 |

| Kırşehir | 06:42 |

| Kocaeli | 06:57 |

| Konya | 06:50 |

| Kütahya | 06:58 |

| Malatya | 06:26 |

| Manisa | 07:09 |

| Mardin | 06:17 |

| Mersin | 06:42 |

| Muğla | 07:07 |

| Muş | 06:13 |

| Nevşehir | 06:40 |

| Niğde | 06:41 |

| Ordu | 06:25 |

| Osmaniye | 06:36 |

| Rize | 06:14 |

| Sakarya | 06:55 |

| Samsun | 06:31 |

| Şanlıurfa | 06:25 |

| Siirt | 06:12 |

| Sinop | 06:35 |

| Şırnak | 06:10 |

| Sivas | 06:30 |

| Tekirdağ | 07:06 |

| Tokat | 06:31 |

| Trabzon | 06:18 |

| Tunceli | 06:20 |

| Uşak | 07:01 |

| Van | 06:05 |

| Yalova | 07:00 |

| Yozgat | 06:38 |

| Zonguldak | 06:49 |

BAYRAM NAMAZI TÜM HERKESE FARZ MI?

Kurban Bayramı namazı vakti güneş doğduktan 45-50 dakika sonra israk vaktinde girer. Bayram namazı farz değil vaciptir. Bayram namazı cemaatle birlikte kılınır ve ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. İlk gün bayram namazını mazeretli olarak kılamayanlar ikinci ya da bayramın diğer günlerinde kılabiliyorlar.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur. Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

BAYRAM NAMAZI ABDESTİ NASIL ALINIR?

Elleri yıkama: "Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme: Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme: Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama: Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama: Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama: Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek: Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek: Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek: Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama: Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim'in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe'de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat'ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir. Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.

Kurban, Allah'a, yüce ve ilâhî olan her şeye yakın olma arayışıdır. Nitekim Cenab-ı Hak, şöyle buyurur:

“Allah'a kurbanlarınızın ne etleri ulaşır, ne de kanları. Ona ulaşan takvanızdır..." (Hac, 37)

Kurbanlarımız Rabbimize yakınlığa vesile olsun. Bayramımız mübarek olsun.

Diyanet İşleri Başkanlığından "Kurban Tebliği" Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı tebliğe göre, kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek, bu süreden öncekurbanlık hayvan nakli başlatılamayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının, kurbanın dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde kesilmesi veya vekalet yoluyla kestirilmesine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi ile kesim yapacak kişilerin eğitilmesine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla hazırladığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, illerde, vali veya görevlendireceği bir yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında çeşitli kurumların temsilcisinden oluşan "Kurban Hizmetleri Komisyonu" oluşturulacak.

Kurban Hizmetleri Komisyonları, 12 Eylül 2016'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri alacak. Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve büyüklükte kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek.

Kurban satış ve kesim mekanları birbirine yakın planlanacak, çevresel riskler en aza indirilerek, varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilecek.

Çevre kirliliğini önleyici tedbirler kapsamında, gerek duyulduğunda pazar yerleri kurban kesim yerine dönüştürülecek. Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce tedbirler alınacak.

Kurban satış yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılacak, etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olacak. Kesim alanı ve çevresine, evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınacak. Kesim yerlerinde, kurban kesilip parçalandıktan sonra etler hemen teslim edilecek, bu sağlanamadığında, gerekli soğuk saklama koşulları oluşturulacak.

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.