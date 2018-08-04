Kalbini çantada taşıyor

Kalbine yapay kalp destek cihazı takılan 10 yaşındaki Cemre Yılmaz, nakil yapılıncaya kadar kalbine enerji ileten mekanizmayı çantasında taşıyacak. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Yunus ve Ümmü Yılmaz çiftin çiftinin 2 çocuğundan biri olan Cemre, mide ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle gittiği hastanelerde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Acil müdahale gerektiren bir aşamada olduğu için İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkedilen Cemre’ye, geçen ay başarılı bir ameliyatla yapay kalp destek cihazı takıldı.

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Hastanedeki tedavisinin ardından 1 Temmuz’da taburcu edilen Cemre, yapay kalbine enerji ileten mekanizmayı boynuna astığı çantasını yanından bir an olsun ayırmadan evinde yaşamaya başladı. Hareket alanı kısıtlı, istediğini yiyip içemeyen ve artık okula gidemeyecek olan Cemre Yılmaz, bağışla gelebilecek gerçek bir kalbin umuduyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Baba Yılmaz “Buradan Türkiye’ye sesleniyorum, bir can kurtarmak güzel bir şey. Kalp yardımı bekliyoruz, duyarlılık bekliyoruz.Çocuğumuzun tedavi ücretlerin hepsi devlet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz.Allah razı olsun” diye konuştu.