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Kaldırımlarda kurban etinden kıyma çekimi

Konya'da kurban kesiminin ardından sokak ortasında kıyma makineleriyle et çekimi yapılması dikkat çekti.

  • DHA
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Konya'da bayram namazının ardından kesim alanlarında kurbanlıklar kesildi. Öğleden sonra ise birçok mahallede kaldırım kenarlarında, et çekimi için tezgahlar kuruldu.
 
Kıyma makinelerini kaldırım kenarına koyanlar, etin kilosunu 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen ücretlere çekerek kıymaya dönüştürmeye baladı. Et çekimlerinin sokak ortasında hijyenik ortamda yapılmaması dikkat çekti.  

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