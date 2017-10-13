Karabük'te dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı
Karabük'te bir köye inen ve dikenli tellere takılan ayı, kurtarıldı.
Ormanlık alanın yanındaki Bulak köyü çevresine gelen ayı, bahçelerin bulunduğu alanda dikenli tellere takıldı. Ayının seslerini duyan köy sakinleri, durumu Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından bayıltılarak tellerden kurtarılan ayı, sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından bir süre sonra kendine geldi.
Ayı daha sonra ormanlık alana bırakıldı.
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