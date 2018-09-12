Karı koca araç içinde yanmış halde bulundu
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bir aracın içinde galericilik yapan Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç yanmış halde bulundu.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bu sabah saatlerinde bir çoban tarafından arazide yanmış bir araç ve içerisinde iki ceset bulundu. Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Araç içerisinde yanmış halde bulunan kişilerin Nevşehir’de galericilik yaptığı öğrenilen Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.