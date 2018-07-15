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Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarlada ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy Köyü'nde yaşayan ve sabah saatlerinde tarlaya gitmek üzere evinden ayrılan Emin Bozkurt'un (65) geri dönmemesi üzerine köylüler arama çalışması başlattı.
 
Tarlaya gelen köylüler, Bozkurt'un vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış cansız bedeniyle karşılaştı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Bozkurt'un vücudunda ayı pençesi izlerine rastlandı.
 
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bozkurt'un cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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