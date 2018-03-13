Kartalkaya Baraj gölünde avlanan kasap, oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kasap Evrin Deniz, oltayla avlandığı baraj gölünde, 45 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Boyundan büyük balığı sudan ancak arkadaşlarının yardımı ile çıkarabilen Deniz, 'Bu kadar büyük bir balık yakalayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Oltayla yakalanmış olması ayrı bir hikaye olur. Çok sevindik' dedi.
- DHA
İlçede kasaplık yapan ve boş zamanlarında balık tutan Evrin Deniz'in Kartalkaya Barajı'nda avlanırken, oltasına yayın balığı takıldı.
Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkardığı balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Evrin Deniz, yaklaşık 2 metre boyunda, 45 kilo ağırlığındaki balığı dükkanına götürdü.
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