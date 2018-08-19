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Kaybettiği altınlarını ilanla arıyor

Küçükçekmece Halkalı’da farklı bir kayıp ilanı semt sakinlerinin dikkat çekti. Semt sakinlerinin geçiş yaptığı meydanın çeşitli noktalarına asılan ilanla bir kese altın aranıyor.

  • DHA
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Tüm aramalara rağmen altınları bulamayan kişi, çareyi caddelere ilan asmakta buldu. Altınları kaybeden kişi, 5 bin 700 lira değerinde altınların içinde olduğu keseyi bulabilmek için semtte yoğun çaba harcıyor. Verilen ilanda  “Sarı bir kesede, Halkalı meydanda 9 çeyrek, 3 yarım altın düşürülmüştür. Bilenlerin karakola müracaat etmesi rica olunur” yazısı yer alıyor.    
 

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