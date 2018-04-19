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Kayıp olarak aranan adamın cesedi evinin önünde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu adam, evinin önünde 6 metrelik duvarın dibinde ölü bulundu.

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Oğlunun geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhuriyet Polis karakoluna kayıp başvurusunda bulunduğu, sosyal medya aracılığıyla da aradığı Ahmet Topuz’dan acı haber geldi. Yayla Mahallesi 2521 Sokak Yıldızlar Apartmanında ikamet adan 68 yaşındaki Ahmet Topuz’un cansız bedenini sigara içmek için balkona çıkan Mustafa Şit isimli komşusu buldu.
 
Mustafa Şit’in incir ağacının altında yerde yatarken görüp 112’ye haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibi ve polisler, 1 gün önce kaybolan Ahmet Topuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. 
 
Acı haberi alarak olay yerine koşan eşi ve çocukları sinir krizleri geçirirken, Ahmet Topuz’un evinin önündeki 6 metrelik duvardan aşağıya düştüğü, incir ağacının yapraklarının kapatması nedeniyle yukarıdan bakılmasına rağmen görülemediği bildirildi. 
 
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Topuz’un cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
(Milliyet)

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