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Kazdağları'nda çöplük alanda yangın çıktı

Kazdağları'nın Edremit'e bağlı kırsal Doyran Mahallesi'ne yakın bölümünde, çöplük alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçrayan yangına, müdahale ediliyor.

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Balıkesir'de Kazdağları'nın Edremit ilçesine bağlı kırsal Doyran Mahallesi'ne yakın bölümündeki çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı.
 
Olay yerine sevk edilen 6 itfaiye ekibi ve 2 orman arazözü alevlere müdahale ediyor. Yangının ormana sıçramaması için bölgede iş makineleriyle kanallar açılıyor.

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