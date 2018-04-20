Kazdağları'nda çöplük alanda yangın çıktı

Balıkesir'de Kazdağları'nın Edremit ilçesine bağlı kırsal Doyran Mahallesi'ne yakın bölümündeki çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı.

Olay yerine sevk edilen 6 itfaiye ekibi ve 2 orman arazözü alevlere müdahale ediyor. Yangının ormana sıçramaması için bölgede iş makineleriyle kanallar açılıyor.