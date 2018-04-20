Kazdağları'nda çöplük alanda yangın çıktı
Kazdağları'nın Edremit'e bağlı kırsal Doyran Mahallesi'ne yakın bölümünde, çöplük alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçrayan yangına, müdahale ediliyor.
- AA
Balıkesir'de Kazdağları'nın Edremit ilçesine bağlı kırsal Doyran Mahallesi'ne yakın bölümündeki çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı.
Olay yerine sevk edilen 6 itfaiye ekibi ve 2 orman arazözü alevlere müdahale ediyor. Yangının ormana sıçramaması için bölgede iş makineleriyle kanallar açılıyor.
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