Kırıkkale'de 23 yaşındaki genç kız günden güne eriyor
Kırıkkale'de 23 yaşındaki genç kız hastalığı nedeniyle adeta eriyor. Özge Berk 58 kilodan 44 kiloya kadar düştü.
- DHA
Kırıkkale'de Özge Berk (23), teşhis edilemeyen hastalığı nedeniyle her geçen gün eriyor. Sürekli mide bulantısı görülen, yemek yiyemediği için 44 kiloya kadar düşen Özge'nin ailesi, doktorların hastalığa teşhis koyamamasından dert yanıyor. Kırıkkale Üniversitesi 2 yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu Özge Berk, 8 yıl önce başlayan mide bulantısı için doktor doktor gezdi, ancak teşhis konulamadı. Bulantıyla birlikte omuz ağrıları da olan Özge Berk'in hastalığına teşhis konulamadığı için tedavi de uygulanamadı. 58 kilodan 44 kiloya düştüğünü belirten Özge Berk, Bu beni çok yıprattı. Bulantı ile birlikte omuz ağrılarım da oluyor. Bana bir çare bulsunlar, ne olursunuz.
Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ailemle birlikte 8 yıldan beri doktor, doktor, hastane hastane gitmedik yer bırakmadık. Ancak hiçbir çare, çözüm bulunmuyor. Teşhis konulmadığı için tedavi de uygulanamıyor diye sıkıntılarını dile getirdi.
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