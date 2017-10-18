Konya’da kendisini aldattığını iddia eden kocasını üç yerinden bıçaklayan bir kadın, olay yerine gelen babasına sarıldıktan sonra "Mustafam nasıl" diyerek eşinin sağlık durumunu sordu.

Olay, dün 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olan Merve K. (38) kocasının iş yerine giderek kendisini aldattığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Karı-kocanın tartışmasının kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Merve K., eşi Mustafa K.'yı (54) üç yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa K.'ya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Ayakkabı ipleriyle yaralı bölgesine tampon yapılan Mustafa K., çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNCE GÜLDÜ SONRA "MUSTAFAM NASIL" DİYE SORDU

Olayın ardından iş yerinin güvenlik görevlileri tarafından güvenlik odasına götürülen Merve K., polislerin iş yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Olayı haber alıp iş yerine gelen babasını görünce gülen Merve K.'nın daha sonra babasına sarılarak "Mustafam nasıl" diyerek eşinin sağlık durumunu sordu. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan şüpheli Merve K., sağlık görevlilerinin eşliğinde ambulansa götürüldü. Müdahalesi yapılan Merve K., babasından destek alarak polis eşliğinde ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralıya iş yerinde bulunan ayakkabı bağçıklarıyla tampon yaparak müdahale eden bir kişi, olayın ardından sağlıktan anlayan bir kişiyle yaraya ayakkabı ipi ile müdahale ettiklerini söyledi.