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Konya'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Mücahit D. idaresindeki 42 KU 923 plakalı minibüs, Ereğli Caddesi Üç Kuyulu Sokağı kavşağında, Ramazan Dursun'un kullandığı 42 FFD 60 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Dursun, araçlardaki Ertuğrul Karahan, Abdullah Ayhan ve Metehan İpek ile Suriye uyruklu Abdo Deniz, Atiye El Mahmod, İbrahim El Halef, Tarım El Muhammed ve Bedir Halaf yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Bedir Halaf müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü Mücahit D. gözaltına alındı.

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