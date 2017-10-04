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Köpekleri yiyen esrarengiz hayvan foto kapana yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz aylarda onlarca köpeği yediği iddia edilen esrarengiz vahşi hayvan foto kapana yakalandı.

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Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaklaşık 25 köpeğin bilinmeyen bir hayvan tarafından kaçırılarak yenmesi tedirginliğe neden olmuş, mahallede vatandaşlar belirlenemeyen hayvanın kendilerine saldırmasından korktukları için evlerinden akşam saatlerinde çıkmamaya başlamıştı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ise tüfeği ile geceleri köpeklerini yiyen hayvanı yakalamak için nöbet tutmaya başlamıştı. Ardından mahalleye yetkililer tarafından foto kapan konulmuştu. Yaklaşık 1 ay sonra vahşi hayvan foto kapana yakalandı. Yaklaşık olarak 25 köpeği yediği ileri sürülen hayvanın toplan bir kurt olduğu görüldü. Yetkililerin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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