KPSS tercih kılavuzu 2017 KPSS 7225 nitelik kodu nedir osym.gov.tr

KPSS tercih kılavuzu 2017 KPSS tercihi nasıl yapılır 7225 nitelik kodu nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Her sene düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına devlet memuru olmak isteyen birçok vatandaş giriyor. 2017 yılında 21 Mayıs’ta Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları, 27-28 Mayıs’ta ise KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirildi. Bir sene boyunca bu sınava hazırlanan öğrenciler istedikleri memuriyeti kazanmak için ter döktüler. KPSS sonuçları 16 Haziran’da açıklandı. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından sınav tercihlerinin başlamasının heyecanla beklediler. KPSS tercihler 21 Haziran’da başladı ve 3 Temmuz saat 23:59'da son bulacak. Adaylar KPSS tercih kılavuzu üzerinden boş kontenjanlara ve memuriyetlerin karşısında yer alan ilanlar üzerinden hangi memuriyetin hangi özellikleri istediğine bakabiliyorlar. Haberimiz üzerinden KPSS tercih kılavuzu 2017’ye ulaşabilirsiniz.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2017

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Duyurular kısmına girerek tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihlerinde nitelik kodları ile tercihler yapılacak. ÖSYM aday işlemleri sistemine giren adaylar KPSS 2017/1 tercih işlemleri sekmesine tıklayacak. Daha sonra kendilerine verilen 30 tercih hakkını kullanacak. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarını inceleyecek ve kendilerine uygun olan nitelik kodunu tercih satırlarına yapıştırarak tercihlerini yapacak. Ortaöğretim bazında 2001 (Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak) kodu ile tercih edilebilecek kadro sayısı 54 olarak açıklandı. Ortaöğretim adaylar 2001 kodu istenilen kadroları tercih edebilecek.

7225 ÖZEL KOŞUL NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM KPSS 2016/2 tercih kılavuzunun Özel Koşullar ekinde belirtilen 7225 nitelik kodu kodu, güvenlik soruşturması yaptırma şartını kapsıyor.

7225 nitelik kodunun anlamı şu şekilde: 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE DEMEK?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

Açıklandığı gibi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir. Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPACAK MAKAMLAR

1- Emniyet Genel Müdürlüğü

2- Mahalli mülki İdare Amirlikleri (Valilik ve kaymakamlıklar)

3- Milli İstihbarat Teşkilatı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KAÇ GÜN SÜRER?

“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği“nin 12 nci maddesine göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması isteminin yetkili kuruma ulaşmasından başlayarak arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde neticelendirilmektedir. Ancak uygulamada bu süreler çok daha fazladır.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

KPSS tercihlerinin “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği bilgisini veren Başkanlık, tercihlerin değerlendirilme aşamasıyla ilgili; “Yerleştirme talepleri Başkanlığımızca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılmakta ve yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca, bu Başkanlığa ait internet adresi üzerinden duyurulmaktadır. KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların atamaları ise yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine yerleştirildikleri kurum ve kuruluşlarca yapılmaktadır.” İfadeleri kullanıldı.